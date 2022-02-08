Понсе высказался о своем переходе в "Эльче"

Фото: инстаграм Понсе\Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе, ныне выступающий в "Эльче" на правах аренды, высказался о своем новом клубе и целях, которые теперь преследует.

"Я счастлив и горд за то, что перешел в такой клуб, как "Эльче". Когда владелец сообщил мне о такой возможности, меня очень заинтересовала эта идея. Меня привлекли проект, над которым здесь работают, стремление клуба вырасти в ближайшие годы, а также качество состава.

Я признателен за то, как меня встретили. Когда я вошел в раздевалку, то ощутил дух семьи. Все дружелюбны и работают ради одной цели. Это хорошая обстановка для работы.

Мне нужен был качественный скачок, и я возвращаюсь в Испанию для того, чтобы проявлять себя. Я хочу состязаться на высоком уровне в Ла Лиге и отыграть за "Эльче" как можно сильнее, но индивидуальные задачи будут решены тогда, когда будут решены командные. Я приложу все силы для того, чтобы "Эльче" сохранил место в Примере. Хочу остаться здесь", – сказал аргентинец.

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