Понсе высказался о своем переходе в "Эльче"

Теги спартак москваэльчеэсекиэль понсетрансферыла лига

Понсе высказался о своем переходе в "Эльче"

Фото: инстаграм Понсе\Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе, ныне выступающий в "Эльче" на правах аренды, высказался о своем новом клубе и целях, которые теперь преследует.

"Я счастлив и горд за то, что перешел в такой клуб, как "Эльче". Когда владелец сообщил мне о такой возможности, меня очень заинтересовала эта идея. Меня привлекли проект, над которым здесь работают, стремление клуба вырасти в ближайшие годы, а также качество состава.

Я признателен за то, как меня встретили. Когда я вошел в раздевалку, то ощутил дух семьи. Все дружелюбны и работают ради одной цели. Это хорошая обстановка для работы.

Мне нужен был качественный скачок, и я возвращаюсь в Испанию для того, чтобы проявлять себя. Я хочу состязаться на высоком уровне в Ла Лиге и отыграть за "Эльче" как можно сильнее, но индивидуальные задачи будут решены тогда, когда будут решены командные. Я приложу все силы для того, чтобы "Эльче" сохранил место в Примере. Хочу остаться здесь", – сказал аргентинец.

Также не пропустите: "Сочи" подписал защитника "Балтики". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" впервые при Ваноли победил. Обыгран "Урал" в товарищеском матче

"Спартак" впервые при Ваноли победил. Обыгран "Урал" в товарищеском матче

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов