Понсе высказался об уходе Кокорина из "Спартака"
Аргентинский нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе поделился мнением о переходе форварда московского клуба Александра Кокорина в итальянскую "Фиорентину".
"Честно, я так и не понял, что это было. Он пришел летом, совсем немного поиграл, а перед обедом на сборе встал и сказал: "Ребят, я уезжаю в "Фиорентину". Мы удивились, потому что все произошло слишком быстро и неожиданно. Но в любом случае я запомню Кокорина как хорошего парня и игрока. На тренировках он показал, на что способен. Желаю, чтобы у него все получилось в Серии А", - приводит слова Понсе Sport24.
29-летний Кокорин выступал за "Спартак" около полугода, провел за клуб 10 матчей во всех турнирах, забил два гола (оба - с пенальти) и отдал две результативные передачи. В январе он перешел в "Фиорентину" за 4,5 миллиона евро.
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