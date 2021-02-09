Понсе высказался об уходе Кокорина из "Спартака"

Теги спартак москваалександр кокоринфиорентинаэсекиэль понсе

Понсе высказался об уходе Кокорина из "Спартака"

Аргентинский нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе поделился мнением о переходе форварда московского клуба Александра Кокорина в итальянскую "Фиорентину".

"Честно, я так и не понял, что это было. Он пришел летом, совсем немного поиграл, а перед обедом на сборе встал и сказал: "Ребят, я уезжаю в "Фиорентину". Мы удивились, потому что все произошло слишком быстро и неожиданно. Но в любом случае я запомню Кокорина как хорошего парня и игрока. На тренировках он показал, на что способен. Желаю, чтобы у него все получилось в Серии А", - приводит слова Понсе Sport24.

29-летний Кокорин выступал за "Спартак" около полугода, провел за клуб 10 матчей во всех турнирах, забил два гола (оба - с пенальти) и отдал две результативные передачи. В январе он перешел в "Фиорентину" за 4,5 миллиона евро.

Не пропустите: Лука Тони оценил перспективы Кокорина в "Фиорентине". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба принес "Зениту" победу в матче со сборной Иордании

Дзюба принес "Зениту" победу в матче со сборной Иордании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов