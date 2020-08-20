Понтус Вернблум может вернуться в Россию
Шведский полузащитник ПАОКа Понтус Вернблум получил предложение из России, сообщает Inpaok.
По сведениям издания, российское предложение является выгодным в финансовом плане, но сам футболист склоняется к переходу в шведский "Гетеборг". В ближайшее время 34-летний хавбек расторгнет контракт с ПАОКом, получит статус свободного агента и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
Напомним, что Вернблум ранее выступал за ЦСКА. В составе "армейцев" он играл с 2012 по 2018 годы. Вместе с клубом он трижды становился победителем Российской Премьер-Лиги.
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