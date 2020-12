Понтус Вернблум: Слуцкий - ужасный певец

Экс-игрок ЦСКА Понтус Вернблум дал комментарий на предновогодний клип "Рубина" с главным тренером Леонидом Слуцким в главной роли.

"Отличный тренер, фантастический человек, ужасный певец", — написал Вернблум на своей странице в Твиттере.



Главный тренер казанцев спел песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You. Нападающий Иван Игнатьев выступил в символичной роли дерева. Хавбек Дмитрий Тарасов, который всегда заявлял о поддержке Путина, на фоне Кремля предстал в образе президента России.

В сезоне 2020/2021 РПЛ подопечные Слуцкого занимают 9 место в турнирной таблице. В их активе 28 очков за 19 туров