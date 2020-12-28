Понтус Вернблум: Слуцкий - ужасный певец
Экс-игрок ЦСКА Понтус Вернблум дал комментарий на предновогодний клип "Рубина" с главным тренером Леонидом Слуцким в главной роли.
"Отличный тренер, фантастический человек, ужасный певец", — написал Вернблум на своей странице в Твиттере.
Главный тренер казанцев спел песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You. Нападающий Иван Игнатьев выступил в символичной роли дерева. Хавбек Дмитрий Тарасов, который всегда заявлял о поддержке Путина, на фоне Кремля предстал в образе президента России.
В сезоне 2020/2021 РПЛ подопечные Слуцкого занимают 9 место в турнирной таблице. В их активе 28 очков за 19 туров
Напомним, Слуцкий до "Рубина" проработал в ряде российских и зарубежных клубов. Среди них: "Москва", "Крылья Советов", ЦСКА, "Халл", "Витесс". Кроме того, специалист возглавлял сборную России.
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