Понтус Вернблум: Слуцкий - ужасный певец

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Понтус Вернблум: Слуцкий - ужасный певецЭкс-игрок ЦСКА Понтус Вернблум дал комментарий на предновогодний клип "Рубина" с главным тренером Леонидом Слуцким в главной роли.

"Отличный тренер, фантастический человек, ужасный певец", — написал Вернблум на своей странице в Твиттере.


Главный тренер казанцев спел песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You. Нападающий Иван Игнатьев выступил в символичной роли дерева. Хавбек Дмитрий Тарасов, который всегда заявлял о поддержке Путина, на фоне Кремля предстал в образе президента России.

В сезоне 2020/2021 РПЛ подопечные Слуцкого занимают 9 место в турнирной таблице. В их активе 28 очков за 19 туров

Напомним, Слуцкий до "Рубина" проработал в ряде российских и зарубежных клубов. Среди них: "Москва", "Крылья Советов", ЦСКА, "Халл", "Витесс". Кроме того, специалист возглавлял сборную России.

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