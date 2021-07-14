Понтус Вернблум завершил карьеру

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Понтус Вернблум завершил карьеруФото: инстаграм Вернблума/Автор неизвестен

Как сообщает сайт шведского клуба "Гетеборг", хавбек Понтус Вернблум объявил о завершении своей игровой карьеры.

"Мне грустно, но я рад, что завершил карьеру именно здесь. Еще маленьким мальчиком я мечтал играть за "Гетеборг". После времени, проведенного за границей, я хотел завершить карьеру именно здесь.

Хотелось бы еще поиграть, но мое тело не очень-то хочет этого. Это горько. Это трудное решение, но я должен прислушиваться к сигналам своего организма. Я верю в команду и знаю, что у нас происходят положительные процессы", - приводит слова Вернблума официальный сайт клуба.

Напомним, что полузащитник играл за "Гетеборг" в 2005 – 2009 и 2020-2021 годах.

Также Вернблум играл за голландский АЗ, московский ЦСКА и греческий ПАОК.

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