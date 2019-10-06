Погребняк: "Просто отвратительно начали матч с "Зенитом"

Нападающий "Урала" Павел Погребняк в перерыве матча 12-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:2; перерыв) прокомментировал игру своей команды.

"Просто отвратительно начали матч, так нельзя играть с командой уровня Лиги Чемпионов. Мы старались играть компактно, но многое не получилось.

"Зенит" играет за неделю второй матч. Надо выходить, играть и забивать", - сказал Погребняк.

Напомним, 2 октября "Зенит" обыграл "Бенфику" (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

На данный момент, "Урал" занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ.

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