Попавший в больницу Рональд Куман рассказал своем состоянии

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, который был госпитализирован из-за проблем с сердцем, рассказал о своем состоянии.

"То, что произошло со мной, было немного страшно. Не для меня, а для моей семьи и друзей. Но, к счастью, врачи пришли ко мне на помощь. Я очень благодарен им за их действия. Такие событие спускают вас с небес на землю.

Меня поддержало огромное количество людей, я получил столько сообщений с пожеланием здоровья. Я благодарен всем вам, это много значит для меня. Теперь я снова чувствую себя здоровым, как бык. Вскоре я смогу вернуться и буду снова отдавать всего себя работе", - приводит слова Кумана Goal.

Напомним, что сборная Нидерландов под руководством 57-летнего Кумана вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2020, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соперниками голландцев на Евро-2020 стали сборные Украины и Австрии. Третий соперник определится в стыковых матчах.

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