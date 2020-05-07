Попавший в больницу Рональд Куман рассказал своем состоянии

Теги рональд куманнидерланды

Попавший в больницу Рональд Куман рассказал своем состоянии

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, который был госпитализирован из-за проблем с сердцем, рассказал о своем состоянии.

"То, что произошло со мной, было немного страшно. Не для меня, а для моей семьи и друзей. Но, к счастью, врачи пришли ко мне на помощь. Я очень благодарен им за их действия. Такие событие спускают вас с небес на землю.

Меня поддержало огромное количество людей, я получил столько сообщений с пожеланием здоровья. Я благодарен всем вам, это много значит для меня. Теперь я снова чувствую себя здоровым, как бык. Вскоре я смогу вернуться и буду снова отдавать всего себя работе", - приводит слова Кумана Goal.

Напомним, что сборная Нидерландов под руководством 57-летнего Кумана вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2020, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соперниками голландцев на Евро-2020 стали сборные Украины и Австрии. Третий соперник определится в стыковых матчах.

Не пропустите: Куман назвал фаворита Евро-2020. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Экс-игрок "Реала" Арбелоа ответил на извечный вопрос о Месси и Роналду

Экс-игрок "Реала" Арбелоа ответил на извечный вопрос о Месси и Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов