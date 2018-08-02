Попавший в ДТП Смолов рассказал о состоянии своего здоровья

Теги краснодарфедор смолов

Попавший в ДТП Смолов рассказал о состоянии своего здоровья

Нападающий "Краснодара" Фёдор Смолов, попавший накануне в ДТП, рассказал о состоянии своего здоровья.

"Со здоровьем всё окей" - сказал форвард, отказавшись от других комментариев касательно аварии.

Напомним, что во время допроса полицейскими Смолов признался, что плохо себя чувствовал, вследствие чего потерял управление автомобилем. | http://soccernews.ru

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