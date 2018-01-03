Попов: "Могу остаться в "Спартаке", но могу и сменить клуб"

Болгарский полузащитник "Спартака" Ивелин Попов не исключил вероятности перехода в другой клуб.

"Это был мощный год для меня, так как мы стали обладателями трофеев. Моя статистика была не очень хороша, но я рад, что помог "Спартаку" стать чемпионом России. Нам было нелегко играть против более слабых команды. А вот против соперников мы действовали лучше. Больше всего мне запомнились домашние матчи против "Ливерпуля" и "Севильи". Уверен, что во второй половине сезона у нас все будет хорошо. Наша цель - победа в Кубке России и путевка в Лиге Чемпионов.

Что касается моего будущего, я могу остаться в "Спартаке", но могу и сменить клуб. У меня было выгодное предложение в финансовом плане от "Трабзонспора", но я отказался, так как хочу играть в Европе. Впрочем теперь я готов рассмотреть их предложение, если они его повторят", - приводит слова Попова Sportal.bg.

Ранее сообщалось, что "Удинезе" готов заплатить за 30-летнего Попова семь миллионов евро, но "красно-белые" оценивают его в девять миллионов.

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