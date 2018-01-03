Попов: "Могу остаться в "Спартаке", но могу и сменить клуб"
Болгарский полузащитник "Спартака" Ивелин Попов не исключил вероятности перехода в другой клуб.
"Это был мощный год для меня, так как мы стали обладателями трофеев. Моя статистика была не очень хороша, но я рад, что помог "Спартаку" стать чемпионом России. Нам было нелегко играть против более слабых команды. А вот против соперников мы действовали лучше. Больше всего мне запомнились домашние матчи против "Ливерпуля" и "Севильи". Уверен, что во второй половине сезона у нас все будет хорошо. Наша цель - победа в Кубке России и путевка в Лиге Чемпионов.
Что касается моего будущего, я могу остаться в "Спартаке", но могу и сменить клуб. У меня было выгодное предложение в финансовом плане от "Трабзонспора", но я отказался, так как хочу играть в Европе. Впрочем теперь я готов рассмотреть их предложение, если они его повторят", - приводит слова Попова Sportal.bg.
Ранее сообщалось, что "Удинезе" готов заплатить за 30-летнего Попова семь миллионов евро, но "красно-белые" оценивают его в девять миллионов.
Не пропустите: "Спартак" требует девять миллионов евро у "Удинезе" за Попова. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Туринский четвертьфинал: "Ювентус" и "Торино" сразятся в Кубке Италии
-
Дерби Лондона: в центральном матче тура "Арсенал" схлестнется с "Челси"
-
Очередная победа "Сити": подопечные Гвардиолы разобрались с "Уотфордом"
-
"Наполи" терпит поражение дома и уступает "Аталанте" путевку в полуфинал Кубка
-
"Брюгге" объявил о переходе российского голкипера Габулова
Лента новостей
-
Итальянский топ-клуб хочет подписать Балотелли
-
Представители "Манчестер Сити" вышли на контакт с защитником "Барселоны"
-
Симеоне заблокировал уход Врсалько
-
"Сент-Этьен" нацелился на защитника "Локомотива"
-
"Бавария" завершила работу на трансферном рынке
-
Калинич отказался переезжать в Китай
-
"Валенсия" претендует на экс-защитника "Рубина"
-
Наби Кейта останется в "РБ Лейпциг" до конца сезона
-
Пьянич готов вернуться на поле
-
Два игрока "Кристал Пэлас" получили травмы крестообразных связок колена
-
"Шальке" купил форварда "Нюрнберга"
-
Вьетто в шаге от перехода в "Валенсию"
-
Четыре игрока "Вест Хэма" не сыграют с "Тоттенхэмом"
-
Определились финалисты Кубка Персидского залива
-
Гинер рассказал, почему нельзя болеть против российских команд в Лиге Чемпионов
-
"Челси" сделал первое предложение по Видалю
-
Роберто Карлос сравнил Роналду и Месси
-
Жо продолжит карьеру в Японии
-
Гасперини: "Теперь "Аталанта" будет стремиться попасть в финал Кубка Италии"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Интер" готовят обмен игроками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|41
|3
|Интер Милан
|17
|40
|4
|Рома
|16
|38
|5
|Лацио
|16
|33
|6
|Сампдория
|16
|27
|7
|Аталанта
|17
|24
|8
|Милан
|17
|24
|9
|Фиорентина
|17
|23
|10
|Торино
|17
|23
|11
|Удинезе
|16
|21
|12
|Болонья
|17
|21
|13
|Кьево
|17
|21
|14
|Кальяри
|17
|17
|15
|Сассуоло
|17
|17
|16
|Кротоне
|17
|15
|17
|Дженоа
|17
|14
|18
|СПАЛ
|17
|14
|19
|Хеллас Верона
|17
|13
|20
|Беневенто
|17
|1