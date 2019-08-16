Попов: "На матч с "Уфой" настраиваемся по-боевому, как и на любую другую игру"

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов в интервью рассказал, что думает о предстоящем матче 6-го тура РПЛ против "Уфы".

"На матч с "Уфой" настраиваемся по-боевому, как и на любую другую игру. Ожидается непростой выезд, "Уфа" - очень серьезный противник, который предпочитает игру от обороны. На стадионе "Нефтяник" искусственный газон, весной я получил там повреждение, поэтому уверен, что предстоит тяжелая игра", - сказал Попов.

Матч состоится 18 августа на стадионе "Нефтяник". Начало - в 16:30 (мск).

В минувшем сезоне футболист участвовал в 12 матчах, отметившись 1 голом и 2 ассистами.

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