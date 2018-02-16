Попов: "Не собираюсь ничего доказывать "Спартаку"



Болгарский полузащитник Ивелин Попов прокомментировал свой переход в "Рубин" из "Спартака".

"Когда официальное предложение поступило, все сразу сложилось довольно быстро. Те игроки, которые есть в "Рубине", должны быть выше в таблице. То же самое скажу и про тренера. 11-е место не соответствует уровню "Рубина".Уверен, что мы поднимемся в турнирной таблице весной.

Любая команда, в которой я играл – была для меня главной. Я всегда бился и выкладывался за нее. Так было в Болгарии, в Турции, в "Кубани" и "Спартаке". Так будет и в "Рубине". Вспомните последние сезоны в "Спартаке": у меня часто были удобные позиции для ударов по воротам, но я всегда делал пас партнерам.

Сейчас для меня главная задача – помочь "Рубину" подняться по турнирной таблице. Я не собираюсь ничего доказывать лично о своей игре кому-либо. Команда для меня на первом месте. Я только во вторник прилетел, но уже чувствую себя комфортно в "Рубине". Отличный коллектив, мне нравится. Как и тренер", - приводят слова Попова российские СМИ.

Напомним, что "Рубин" арендовал 30-летнего Попова до конца этого сезона.

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