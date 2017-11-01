Попов о матче "Базель" - ЦСКА: "Победить без номинальных форвардов дорогого стоит"

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов подвел итоги победного для "армейцев" матча с "Базелем"(2:1) в Лиге чемпионов.

"Конечно, ребята молодцы. Но нужно отдать, прежде всего, должное Гончаренко. Победить без номинальных форвардов дорогого стоит. Тактические ходы сработали.

Алан один из лучших игроков всего нашего чемпионата. Все мы возлагаем на него надежды на домашнем чемпионате мира. Единственное – его часто беспокоят все эти травмы… Дай бог ему здоровья. Когда человек пропускает месяц, а потом выходит и забивает гол, да и вообще во многом переворачивает ход встречи, делает результат – это говорит о многом. Высокий уровень исполнительского мастерства. Нужно, чтобы он правильно восстанавливался и набирал форму к матчам", - сказал он. | http://soccernews.ru