Попов: "Очень горжусь, что снова признан игроком года в Болгарии"

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Попов: "Очень горжусь, что снова признан игроком года в Болгарии"

Полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов поделился эмоциями после получения награды лучшему игроку Болгарии 2017 года.

"Очень горжусь тем, что снова получил эту награду. Я счастлив и благодарю людей, которые голосовали за меня. Я сравнялся с таким легендарным игроком, как Христо Бонев, и рад этому. В октябре-ноябре я думал, что получу этот приз. Затем я засомневался, потому что не играл регулярно. Но награда даётся не за месяц или два, а за год. Футбол - это коллективный вид спорта, поэтому все эти награды я обменял бы на одно участие в Чемпионате Мира с национальной сборной Болгарии" - сказал 30-летний хавбек.

Напомним, что Попов завоевал титул игрока года в Болгарии в третий раз подряд. | http://soccernews.ru

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