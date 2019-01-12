Попов прокомментировал слухи о возможном переходе в "Лудогорец"

Экс-игрок "Спартака" Ивелин Попов опроверг слухи о возможном переходе в "Лудогорец".

"Лудогорец"? Не верьте слухам, которые сейчас появляются" - приводят слова Попова российские СМИ.

Попов выступал за "Спартак" с 2015 года. В этом сезоне он провел 21 игру, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

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