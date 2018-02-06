Попов: "Промес обязательно уйдет из "Спартака", у него есть все, чтобы стать мировой знаменитостью"

Полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов прокомментировал слухи, которые приписывают интерес различных клубов к его партнеру по команде Квинси Промесу.

"Промес обязательно сделает шаг и перейдет на следующий уровень. Просто никто не знает, когда. Может, летом. Может, через год-полтора. Но я и сам ему говорю, что нужно будет обязательно решиться. Потому что этот парень имеет все, чтобы стать мировой знаменитостью. Главное в таком деле не спешить с отъездом в другой чемпионат. Ведь уровень чемпионатов резко отличается", - цитирует 30-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Каррера рассказал о трансферных планах "Спартака". | soccernews.ru