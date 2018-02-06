Попов: "Промес обязательно уйдет из "Спартака", у него есть все, чтобы стать мировой знаменитостью"

Теги спартак москваквинси промесивелин попов

Попов: "Промес обязательно уйдет из "Спартака", у него есть все, чтобы стать мировой знаменитостью"Полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов прокомментировал слухи, которые приписывают интерес различных клубов к его партнеру по команде Квинси Промесу.

"Промес обязательно сделает шаг и перейдет на следующий уровень. Просто никто не знает, когда. Может, летом. Может, через год-полтора. Но я и сам ему говорю, что нужно будет обязательно решиться. Потому что этот парень имеет все, чтобы стать мировой знаменитостью. Главное в таком деле не спешить с отъездом в другой чемпионат. Ведь уровень чемпионатов резко отличается", - цитирует 30-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Каррера рассказал о трансферных планах "Спартака". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов