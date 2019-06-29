Попов рассказал, кто из игроков РПЛ мог бы перейти в "Манчестер Юнайтед"

Теги ивелин поповманчестер юнайтедартём дзюбасердар азмун

Попов рассказал, кто из игроков РПЛ мог бы перейти в "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Ростова" Ивелин Попов рассказал, кто из футболистов чемпионата России смог бы стать игроком "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Матч ТВ".

"В РПЛ есть футболисты, которые в перспективе могли бы стать игроками "Манчестер Юнайтед". Сердар Азмун - большой талант, он здорово показывает себя в "Зените". Ещё могу назвать Луиса Адриано.

Дзюба сможет перейти только в "Манчестер Сити". На самом деле классные игроки в РПЛ есть, но не всё зависит от футбольных качеств", - сказал Попов.

Попов в минувшем сезоне играл в 25 матчах в РПЛ, отметившись 1 голом и 3 результативными передачами. Адриано забил 6 голов в 23 матчах за "Спартак". Азмун и Дюзаба в прошедшем розыгрыше стали чемпионами России в составе "Зенита".

Не пропустите:  Сутормин: "Очень-очень рад оказаться в "Рубине", буду стараться приносить как можно больше пользы"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Перу обыграла Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки

Сборная Перу обыграла Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов