Попов рассказал, кто из игроков РПЛ мог бы перейти в "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Ростова" Ивелин Попов рассказал, кто из футболистов чемпионата России смог бы стать игроком "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Матч ТВ".



"В РПЛ есть футболисты, которые в перспективе могли бы стать игроками "Манчестер Юнайтед". Сердар Азмун - большой талант, он здорово показывает себя в "Зените". Ещё могу назвать Луиса Адриано.

Дзюба сможет перейти только в "Манчестер Сити". На самом деле классные игроки в РПЛ есть, но не всё зависит от футбольных качеств", - сказал Попов.

Попов в минувшем сезоне играл в 25 матчах в РПЛ, отметившись 1 голом и 3 результативными передачами. Адриано забил 6 голов в 23 матчах за "Спартак". Азмун и Дюзаба в прошедшем розыгрыше стали чемпионами России в составе "Зенита".

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