Попов рассказал, кто из игроков РПЛ мог бы перейти в "Манчестер Юнайтед"
Хавбек "Ростова" Ивелин Попов рассказал, кто из футболистов чемпионата России смог бы стать игроком "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Матч ТВ".
"В РПЛ есть футболисты, которые в перспективе могли бы стать игроками "Манчестер Юнайтед". Сердар Азмун - большой талант, он здорово показывает себя в "Зените". Ещё могу назвать Луиса Адриано.
Дзюба сможет перейти только в "Манчестер Сити". На самом деле классные игроки в РПЛ есть, но не всё зависит от футбольных качеств", - сказал Попов.
Попов в минувшем сезоне играл в 25 матчах в РПЛ, отметившись 1 голом и 3 результативными передачами. Адриано забил 6 голов в 23 матчах за "Спартак". Азмун и Дюзаба в прошедшем розыгрыше стали чемпионами России в составе "Зенита".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16