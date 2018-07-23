Попов рассказал о своем будущем в "Спартаке"

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Попов рассказал о своем будущем в "Спартаке"
Болгарский полузащитник "Спартака" Ивелин Попов опроверг информацию о своем переходе в "Бурсаспор".

"У меня был разговор с Массимо Каррерой, и я остаюсь в "Спартаке". На сборах очень хорошо поработал, как и вся команда. Видно, что у нас есть новый импульс – с нетерпением ждем начала чемпионата.

По поводу новостей о переговорах с "Бурсаспором", могу сказать, что не знаю, откуда они берутся. Первый раз об этом слышу", - приводят слова Попова российские СМИ.

Напомним, что контракт 30-летнего Попова со "Спартаком" действует до лета 2019 года.

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