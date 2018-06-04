Попов рассказал о том, куда может уйти из "Спартака"

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Попов рассказал о том, куда может уйти из "Спартака"Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов рассказал о том, где может продолжить карьеру. По словам болгарского футболиста, выступавшего во второй части сезона за "Рубин", он имеет несколько предложений.

"У меня есть несколько предложений от клубов из Европы и экзотических стран. Предложения из экзотических стран заманчивые, но я их пока отложил. Пока не тороплюсь", - отметил он.

Читайте: "Рубин" не будет выкупать Попова | http://soccernews.ru

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