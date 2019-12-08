Попов рассказал, за счет чего "Ростов" разгромил "Спартак"



Болгарский полузащитник "Ростова" Ивелин Попов прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком" (4:1).

"За счет чего мы выиграли? Больше хотели, выполнили установку тренера. Мы хорошо сыграли в атаке, у нас было много моментов. Когда Шомуродов снова начнет забивать? Элдор очень многое делает для команды, работает на тренировках. Голы обязательно придут. Мы за это не беспокоимся, как и он сам", - приводят слова Попова российские СМИ.

Благодаря победе ростовский клуб вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. "Спартак" с 22 очками остался на 10-м месте. Московский клуб находится всего в четырех очках от зоны вылета.

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