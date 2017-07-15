Попов: "Спартак" доказал, что он сильнейший клуб России"

Хавбек "Спартака" Ивелин Попов высказался о победе в Суперкубке России.

"Я очень рад завоеванию трофея, так как мы заслужили победу, провели хорошую игру и должны были побеждать еще в основное время. "Спартак", выиграв два трофея в течение нескольких месяцев, доказал, что он сильнейший клуб России" - приводят слова Попова российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" в дополнительное время обыграл "Локомотив" (0:0, 2:1).

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