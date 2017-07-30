Попов: "Спартак" - "Краснодар" - это всегда битва"



Болгарский полузащитник "Спартака" Ивелин Попов ждет сложного матча с "Краснодаром" в третьем туре чемпионата России.

"Краснодар" - серьезная команда. В ней собраны классные игроки. Руководство ведет правильную политику, много внимания уделяет развитию академии. Уверен, что будет интереснейший, зрелищный матч на "Открытие Арене". "Спартак" - "Краснодар" - это всегда битва. Обе команды играют в атакующий футбол. Так что предстоит захватывающая встреча, в которой, думаю, мы победим. Ждём на игре много болельщиков!

В течение всего прошлого первенства жена твердила мне: "Чувствую, что вы станете чемпионами!.." А после матча за Суперкубок супруга сказала: "Давно не видела, чтобы ты так часто владел мячом. Сегодня ты больше брал игру на себя! Интуиция подсказывает мне: этот сезон будет твоим в “Спартаке", - цитирует Попова официальный сайт клуба.

Матч "Спартак" - "Краснодар" состоится 31 июля и начнется в 19:30 мск.

Не пропустите: Маурисио Перейра: "Краснодар" должен добиться положительного результата в матче со "Спартаком". | http://soccernews.ru