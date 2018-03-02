Попов забил в дебютном матче за "Рубин"

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Попов забил в дебютном матче за "Рубин"

Хавбек "Рубина" Ивелин Попов забил гол в матче с "Анжи".

Отметим, что Попов забил в своем дебютном матче за казанский клуб.

Также это первый гол Попова в этом сезоне РФПЛ.

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