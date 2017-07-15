Пopтyгaлuя U19 - Aнглuя U19 - 1:2 (обзор)
Представляем вашему вниманию обзор финального матча Чемпионата Европы U-19 между сборными Англии и Португалии.
Читайте также: Сборная Англии стала победителем Чемпионата Европы U-19. | http://soccernews.ru
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