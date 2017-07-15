Пopтyгaлuя U19 - Aнглuя U19 - 1:2 (обзор)

Теги чемпионат европы

Пopтyгaлuя U19 - Aнглuя U19 - 1:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор финального матча Чемпионата Европы U-19 между сборными Англии и Португалии.

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Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Belgium U19 3 5
2 Finland U19 3 5
3 Russia U19 3 5
4 Kazakhstan U19 3 0
Группа 10 М О
1 Sweden U19 3 9
2 Serbia U19 3 6
3 Malta U19 3 3
4 Moldova U19 3 0
Группа 11 М О
1 Slovakia U19 3 9
2 Poland U19 3 6
3 North. Ireland U19 3 3
4 Macedonia FYR U19 3 0
Группа 12 М О
1 Croatia U19 3 9
2 Cyprus U19 3 6
3 Faroe Islands U19 3 3
4 Montenegro U19 3 0
Группа 13 М О
1 Turkey U19 3 7
2 Ukraine U19 3 6
3 Iceland U19 3 3
4 Latvia U19 3 1
Группа 2 М О
1 Netherlands U19 3 9
2 Norway U19 3 6
3 Romania U19 3 3
4 San Marino U19 3 0
Группа 3 М О
1 Israel U19 3 9
2 Scotland U19 3 6
3 Andorra U19 3 3
4 Liechtenstein U19 3 0
Группа 4 М О
1 Germany U19 3 9
2 Ireland Rep U19 3 6
3 Albania U19 3 3
4 Gibraltar U19 3 0
Группа 5 М О
1 Austria U19 3 9
2 Bosnia-Herzegovina U19 3 6
3 Azerbaijan U19 3 3
4 Lithuania U19 3 0
Группа 6 М О
1 England U19 3 6
2 Greece U19 3 6
3 Wales U19 3 6
4 Luxembourg U19 3 0
Группа 7 М О
1 Italy U19 3 7
2 Венгрия до 19 года 3 6
3 Switzerland U19 3 4
4 Armenia U19 3 0
Группа 8 М О
1 Bulgaria U19 3 6
2 Portugal U19 3 4
3 Belarus U19 3 4
4 Denmark U19 3 3
Группа 9 М О
1 France U19 3 7
2 Czech Republic U19 3 6
3 Slovenia U19 3 4
4 Estonia U19 3 0
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