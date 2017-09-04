Популярный бельгийский ресурс подготовил видео к выходу национальной сборной на ЧМ-2018

Накануне сборная Бельгии благодаря победе над Грецией завоевала путёвку в финальную стадию ЧМ-2018.

В связи с этим популярный бельгийский ресурс Sporza подготовил видео к выходу национальной команды на мундиаль.

Предлагаем Вам посмотреть, как бельгийцы видят Россию, которая является хозяйкой грядущего мирового первенства.

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