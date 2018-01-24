Попытка номер пять: "Арсенал" и "Челси" разыграют путевку в финал Кубка Лиги
"Арсенал" – "Челси"
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Начало матча: 23:00
Арбитр: Майкл Оливер
Первый финалист Кубка Лиги-2018 уже известен, никакой сенсации не случилось - "Манчестер Сити" благодаря двум волевым победам выбил "Бристоль". Теперь "горожане" ожидают своего соперника, который определится во второй дуэли двух лондонских грандов "Арсенала" и "Челси". В нынешнем сезоне эти команды уже приучили к своим очным противостояниям. Ответная полуфинальная игра второго по значимости внутреннего кубкового соревнования станет уже пятой по счету между столичными за один неполный сезон.
Любопытно, что в четырех предыдущих матчах была зафиксирована ничья. Поединок за Суперкубок Англии тоже в счет, потому что триумфатор был определен лишь с помощью пробития послематчевых одиннадцатиметровых. В целом, обе команды подходят к ответной встрече в хорошем расположении духа. "Челси" на выходных одержал убедительную победу в Брайтоне, которая для них стала первой в новом 2018 году. В свою очередь, "Арсенал" быстро и надежно разобрался с "Кристал Пэлас", разгромив "орлов" со счетом 4:1. Также наконец закончилась сага с уходом Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед", на замену которому пришел Генрих Мхитарян. Правда, Арсен Венгер не может рассчитывать на него в Кубке Лиги, потому как армянин был заигран в турнире за манкунианцев в матче против "Бристоля".
Что касается остальных кадров, то "пушкари" по-прежнему остаются без травмированных Оливье Жиру и Данни Уэлбэка. В то время, как Начо Монреаль и Аарон Рэмзи имеют шансы появиться на поле. Антонио Конте продолжает страдать из-за отсутствия испанцев Сеска Фабрегаса и Альваро Мораты, зато возвращаются в строй Андреас Кристенсен, Тибо Куртуа, Гари Кэхилл и Данни Дринкуотер. Трое последних пропускали крайний матч в чемпионате, а первый был вынужденно заменен по ходу второго тайма.
Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Челси":
Предстоящая встреча между командами станет уже пятой в сезоне. Подобное случалось всего лишь два раза в истории: в сезоне 2003/2004 и 1946/1947.
"Арсенал" победил "Челси" лишь однажды в последних восьми матчах во всех соревнованиях (четыре ничьи и три поражения).
"Канониры" и "пенсионеры" по семь раз выходили в финал Кубка Лиги. Больше - только "Ливерпуль" (12), "Манчестер Юнайтед" (9), "Астон Вилла" (8), "Тоттенхэм" (8).
Ориентировочные составы на игру:
Арсенал: Чех, Косиельни, Мустафи, Колашинац, Бельерин, Джака, Уилшер, Мэйтленд-Найлз, Ивоби, Озил, Ляказетт
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Дринкуотер, Канте, Бакайоко, Алонсо, Виллиан, Азар
Прогноз на матч "Арсенал" – "Челси":
Перед очередным "красно-синим" лондонским дерби ясно только одно – явный фаворит отсутствует, а шансы на выход в финал примерно равны. Так же считают и букмекеры. Правда, небольшое преимущество отдают "Челси" – 2.5. В то время, как выигрыш "Арсенала" оценивается средним коэффициентом 2.8.
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча "Бристоль Сити" - "Манчестер Сити" | http://soccernews.ru
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