Попытка остановить непобедимых: "Тоттенхэм" в гостях у "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)

Центральным матчем 18 тура английской Премьер-Лиги, а заодно и всего европейского уик-энда станет противостояние на "Этихад", где встретятся "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". "Шпорам" придется очень постараться, чтобы прервать хотя бы победную серию команды Гвардиолы, не говоря уже о чем-то большем, хотя 3 из 4 последних матчей между этими соперниками остались за командой из северного Лондона. Но в этом сезоне все складывается по-другому, и клубы в турнирной таблице разделяет уже целых 18 очков.

"Горожане" не перестают находить в себе мотивацию на пути к новым победам и рекордам. Их позиции во внутреннем первенстве выглядят очень прочно, и многие уже всерьез говорят об отсутствии чемпионской интриги в нынешнем сезоне. Подопечные Гвардиолы уверенно лидируют в Премьер-Лиге, опережая ближайшего преследователя на целых 11 очков. В прошлое воскресенье "Сити" обыграл в рамках манчестерского дерби соседей из "Юнайтед" – 2:1, а в середине недели разгромил на выезде "Суонси" – 4:0. Это были 14-я и 15-я победы "горожан" в чемпионате, и, похоже, они не собираются останавливаться на достигнутом.

"Тоттенхэм" стал понемногу приходить в себя после серии из 4 матчей без побед в Премьер-Лиге. В последних двух турах "шпоры" добились убедительных домашних викторий над "Сток Сити" и "Брайтоном" с общим счетом 7:1, благодаря чему вернулись в зону Лиги Чемпионов, правда, лишь из-за лучшей разницы голов по сравнению с "Ливерпулем" и "Бернли". В выездных матчах чемпионата подопечные Почеттино не знают побед с конца сентября, и соперник для исправления данной статистики у них не самый подходящий. Хотя в последние годы "Тоттенхэм" довольно удачно играет против "Манчестер Сити", что придает дополнительную интригу этому противостоянию.

К давно травмированным защитникам "горожан" в лице Стоунза и Менди прибыло пополнение – Венсан Компани получил повреждение в недавнем дерби. В лазарете "Тоттенхэма" по-прежнему находятся Ваньяма и Алдервейерлд, также игру с "Сити" пропустит дисквалифицированный Санчес.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и " Тоттенхэма":

В 7 последних домашних матчах горожан было забито 3 и более голов.

В сезонах 13/14 и 14/15 манкунианцы выиграли все 4 матча против «шпор» с общим счетом 16:2, начиная с сезона 15/16 перевес на стороне "Тоттенхэма" – 3 победы с общим счетом 8:2 и 1 ничья.

"Манчестер Сити" забил как минимум 2 гола в 10 последних матчах чемпионата Англии.

Ориентировочные составы на игру:

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Мангаля, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Сильва, Стерлинг, Сане, Агуэро.

Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Дайер, Вертонген, Дэвис, Уинкс, Дембеле, Эриксен, Сон Хын Мин, Алли, Кейн.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм":

Манчестерцы являются фаворитами предстоящей встречи, их текущая форма и потенциал позволяют быть таковыми в матче с любым соперником Премьер-Лиги. "Тоттенхэм" – лишь очередная команда, которая попытается отобрать очки у подопечных Гвардиолы, и, возможно, у нее это получится сделать. Все-таки найти в себе мотивацию выложиться на все сто процентов "шпорам" будет заметно легче, а то, что они определенно слабее "Сити" не текущем отрезке чемпионата – это факт.

На победу "Манчестер Сити" букмекеры предлагают коэффициент 1,59, на ничью – 4,64, на победу "Тоттенхэма" – 5,95.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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