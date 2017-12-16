Попытка остановить непобедимых: "Тоттенхэм" в гостях у "Манчестер Сити"

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Попытка остановить непобедимых: "Тоттенхэм" в гостях у "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)

Центральным матчем 18 тура английской Премьер-Лиги, а заодно и всего европейского уик-энда станет противостояние на "Этихад", где встретятся "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". "Шпорам" придется очень постараться, чтобы прервать хотя бы победную серию команды Гвардиолы, не говоря уже о чем-то большем, хотя 3 из 4 последних матчей между этими соперниками остались за командой из северного Лондона. Но в этом сезоне все складывается по-другому, и клубы в турнирной таблице разделяет уже целых 18 очков.

"Горожане" не перестают находить в себе мотивацию на пути к новым победам и рекордам. Их позиции во внутреннем первенстве выглядят очень прочно, и многие уже всерьез говорят об отсутствии чемпионской интриги в нынешнем сезоне. Подопечные Гвардиолы уверенно лидируют в Премьер-Лиге, опережая ближайшего преследователя на целых 11 очков. В прошлое воскресенье "Сити" обыграл в рамках манчестерского дерби соседей из "Юнайтед" – 2:1, а в середине недели разгромил на выезде "Суонси" – 4:0. Это были 14-я и 15-я победы "горожан" в чемпионате, и, похоже, они не собираются останавливаться на достигнутом.

"Тоттенхэм" стал понемногу приходить в себя после серии из 4 матчей без побед в Премьер-Лиге. В последних двух турах "шпоры" добились убедительных домашних викторий над "Сток Сити" и "Брайтоном" с общим счетом 7:1, благодаря чему вернулись в зону Лиги Чемпионов, правда, лишь из-за лучшей разницы голов по сравнению с "Ливерпулем" и "Бернли". В выездных матчах чемпионата подопечные Почеттино не знают побед с конца сентября, и соперник для исправления данной статистики у них не самый подходящий. Хотя в последние годы "Тоттенхэм" довольно удачно играет против "Манчестер Сити", что придает дополнительную интригу этому противостоянию.

К давно травмированным защитникам "горожан" в лице Стоунза и Менди прибыло пополнение – Венсан Компани получил повреждение в недавнем дерби. В лазарете "Тоттенхэма" по-прежнему находятся Ваньяма и Алдервейерлд, также игру с "Сити" пропустит дисквалифицированный Санчес.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и " Тоттенхэма":

В 7 последних домашних матчах горожан было забито 3 и более голов.

В сезонах 13/14 и 14/15 манкунианцы выиграли все 4 матча против «шпор» с общим счетом 16:2, начиная с сезона 15/16 перевес на стороне "Тоттенхэма" – 3 победы с общим счетом 8:2 и 1 ничья.

"Манчестер Сити" забил как минимум 2 гола в 10 последних матчах чемпионата Англии.

Ориентировочные составы на игру:

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Мангаля, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Сильва, Стерлинг, Сане, Агуэро.

Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Дайер, Вертонген, Дэвис, Уинкс, Дембеле, Эриксен, Сон Хын Мин, Алли, Кейн.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм":

Манчестерцы являются фаворитами предстоящей встречи, их текущая форма и потенциал позволяют быть таковыми в матче с любым соперником Премьер-Лиги. "Тоттенхэм" – лишь очередная команда, которая попытается отобрать очки у подопечных Гвардиолы, и, возможно, у нее это получится сделать. Все-таки найти в себе мотивацию выложиться на все сто процентов "шпорам" будет заметно легче, а то, что они определенно слабее "Сити" не текущем отрезке чемпионата – это факт.

На победу "Манчестер Сити" букмекеры предлагают коэффициент 1,59, на ничью – 4,64, на победу "Тоттенхэма" – 5,95.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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