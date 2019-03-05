Пора на выход. Кого "Манчестер Юнайтед" отпустит этим летом

Наконец-то на «Олд Траффорд» вернулась старая атмосфера. Наконец-то «Юнайтед» вновь устрашает, а смотреть на него интересно.

С приходом тренера Уле Гуннара Сульшера «красные дьяволы» остаются непобедимыми в АПЛ, а норвежец бьёт один рекорд за другим. У игроков отличное настроение и, кажется, абсолютно все стали лучше – от Поля Погба и Антони Марсьяля до Виктора Линделёфа и Маркуса Рэшфорда. Проклятье Моуринью спало, но всё-таки не все громко заявили о себе на весь мир. Увы, старые разочарования остались, и кто-то попросту не может оправдать своё дальнейшее пребывание в этом великом клубе.

5. Эрик Байи

Первое подписание эпохи Жозе Моуринью обошлось МЮ в 30 млн. фунтов, которые значительно обогатили «Валенсию» и усилили – хоть и временно – «Юнайтед». В Примере ивуариец был известен бесцеремонными отборами и самоотдачей, чем напоминал Неманью Видича. И дебютный сезон выдался успешным – он прописался в основе и радовал надёжной игрой. До тех пор, пока не случилась травма колена, из-за которой он сумел выйти на поле лишь 13 раз во втором сезоне.

С тех пор Байи сам не себя не похож. Основа стала казаться недостижимой мечтой, и когда он всё же получал свой шанс, его выступления вызывали смешанные чувства. В этом сезоне Байи принял участие в десяти поединках, во время которых отметился несколькими неприятными ошибками. Тут следует выделить фиаско с «Брайтоном», который выиграл со счётом 3:2.

Сульшер очевидно предпочитает пару Криса Смоллинга и Виктора Линделёфа, которых всегда готов подменить Фил Джонс. Когда у Байи всё получается, он один из лучших. Но его последние матчи и предрасположенность к травмам вынудят «Юнайтед» отпустить его летом.

4. Фред

Давняя мечта Пепа Гвардиолы, Фред успел показать себя в донецком «Шахтёре», из которого перешёл-таки в Манчестер – правда не в «Сити», а «Юнайтед». Но «горожане» теперь только рады. Это не единственный раз (даже в этом списке) когда «Юнайтед» в последний момент выкрадывал усиление у «Сити». И не единственный раз, когда он об этом жалел.

25-летний бразилец разочаровал своим дебютом против «Лестера»: адаптация давалась ему не без труда, и он очевидно нервничал. Но пока тренер его защищал, лучше не становилось. В команде Жозе он почти не выступал, и с новым наставником ничего не поменялось. За весь сезон бразилец вышел на поле 10 раз, и ни разу не показал действительно достойную игру. У него ещё есть шанс изменить мнение о себе, но пока сложно оправдать его присутствие в клубе.

3. Маттео Дармиан

Дармиан присоединился к «Юнайтед» в 2015 году, перейдя из «Торино» за 12,7 млн. фунтов. За всё это время он так и не сумел по-настоящему произвести впечатление. Крайний защитник где только ни играл, и за универсальность его и уважают. В дебютном сезоне он был не так плох, сыграв в 28 матчах АПЛ и 39 матчах во всех лигах. Правда, в последнее время мы видим его всё реже.

Во втором сезоне итальянец показался в 18 играх АПЛ и 29 матчах во всех турнирах. В прошлом же цифры упали ещё ниже – восемь и 17 игр соответственно. В этом сезоне в АПЛ Дармиан показался пять раз, в основном выходя на замену. Очевидно, что Сульшер на него не рассчитывает.

Дармиан никогда не был основным в МЮ, но его контракт подходит к концу. Слабо верится в то, что «дьяволы» предложат новый.

2. Антонио Валенсия

Самый долгоиграющий футболист в составе «Юнайтед» и настоящий капитан, Антонио Валенсия аж с 2009 года радует болельщиков своей игрой – сначала в атаке, а затем в обороне, куда его направил Луи ван Гал. В постфергюсоновское время эквадорец был одним из лучших, и почти всегда считался железобетонным игроком основы. Правда, что-то изменилось в последние месяцы правления Моуринью, когда между тренером и игроком возникло недопонимание. Сложно сказать, что точно случилось – журналисты тоже гадают. Например, кто-то считает, что всё началось с «лайка» записи, призывающей к увольнению специалиста.

В итоге португальца уволили, а Валенсию мы не видим. Всего поиграл в этом сезоне он сыграл пять раз.

Всё указывало на то, что заканчивающийся контракт клуб продлять не будет – Антонио всё-таки уже 34. И совсем недавно Сульшер подтвердил это на пресс-конференции. Жалко – но ожидаемо.

1. Алексис Санчес

Сложно не зазнаться, когда два величайших тренера всех времён и два сильнейших клуба мира сражаются за тебя. Только это и оставалось Санчесу, которого хотели переманить из «Арсенала» Пеп Гвардиола и Жозе Моуринью. Последний вновь праздновал победу. Сага с переходом чилийца тянулась долго, но в конце концов «горожане» решили отказаться от игрока, чьи зарплатные требования показались завышенными даже им. «Юнайтед» же гордился триумфом, запустив вирусной ролик с новобранцем в социальные сети.

Но радость длилась недолго. Когда-то неуловимый полузащитник сам на себя не был похож. Пять голов за 33 игры – настолько слабый результат, что даже самые стойкие защитники чилийца отчаялись найти ему оправдание.

Ему можно было бы простить длительный срок адаптации (к стране, в которой он уже – небезуспешно – выступал), если бы Санчес не являлся самым высокооплачиваемым футболистом в истории АПЛ – 400 тыс. фунтов в неделю!

Алексис – роскошь, которая не стоит трат. Правда, избавиться от него будет нелёгкой задачей – болельщики уже начинают надеяться на отчаянных китайцев.

Юрий Сергеев

