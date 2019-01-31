Пора ставить точку: экс-игрок "Динамо" высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым

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Пора ставить точку: экс-игрок "Динамо" высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым
Бывший нападающий московского "Динамо" Андрей Воронин считает, что суд должен вынести окончательный вердикт по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего Александра Кокорина.

"Надежда умирает последней. Считаю, ребята уже понесли определенное наказание. Я их не оправдываю. Но никто не мог представить, что это все зайдет так далеко… Кокорин и Мамаев – спортсмены, а не изверги, убийцы или дебоширы. Люди совершили проступок и должны получить адекватное наказание. Пора уже поставить точку. Но судя по тому, как все складывается, им наверное, еще продлят арест", - приводят слова Воронина российские СМИ.

Напомним, что 8 октября 27-летний Кокорин и 30-летний Мамаев вместе со своими друзьями избили троих человек в центре Москве. В числе пострадавших оказались генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак.

Изначально Кокорину и Мамаеву была избрана мера пресечения в виде пребывания под стражей до 8 декабря, которая затем была продлена до 8 февраля. В данный момент футболисты содержатся в СИЗО "Бутырка".

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