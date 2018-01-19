Пора участвовать в стронгмене: кипер "Зенита" поднял огромную покрышку одной рукой

Теги зенит санкт-петербургюрий лодыгин

Пора участвовать в стронгмене: кипер "Зенита" поднял огромную покрышку одной рукой

"Зенит" продолжает подготовку ко второй части сезона на сборе в ОАЭ.

На одной из тренировок голкипер петербургского клуба Юрий Лодыгин одной рукой поднял большую покрышку.

Видео: В "Зените" завелся "Шварценнеггер".

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