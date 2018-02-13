Пора удивлять в плей-офф: "Базель" принимает "Манчестер Сити"

"Базель" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Санкт-Якоб Парк" (Базель)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Юнас Эрикссон (Швеция)

"Манчестер Сити" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов предстоит непростой выезд в Швейцарию, где ему будет противостоять местный "Базель". Легкой прогулки подопечным Гвардиолы ожидать точно не стоит – это могут подтвердить их соседи из "Юнайтед", проигравшие 2 последних матча на "Санкт-Якоб Парк". Однако статус безоговорочного фаворита от "горожан" никуда не денется – в нынешнем сезоне "Сити" является таковым практически в каждом матче.

"Базель" квалифицировался в 1/8 финала из довольно непростой группы, опередив ЦСКА с "Бенфикой" и немного уступив "Манчестер Юнайтед". Швейцарцы третий раз в истории выступают на данной стадии турнира, однако пройти дальше им никогда не удавалось. Последний раз из плей-офф ЛЧ их выбил португальский "Порту", и случилось это в сезоне 2014/2015.

Во внутреннем первенстве "Базель" идет на втором месте, уступая первую строчку "Янг Бойз", однако отрыв команды из Берна составляет всего 5 очков, так что ситуация еще поправима. Дисквалифицированные в составе команды Рафаэля Викки отсутствуют, из-за травм не сможет сыграть против "Сити" лишь полузащитник Лука Дзуффи.

"Горожане" по праву считаются одними из фаворитов всего турнира – Гвардиола близок к созданию практически идеальной команды, и уже сейчас с ней способны конкурировать лишь считанные единицы. На групповом этапе "Сити" сломил сопротивление "Наполи", "Шахтера" и "Фейенорда", квалифицировавшись в плей-офф с первого места. Немного запятнало великолепное выступление манчестерцев в квартете "F" лишь поражение от "Шахтера" в последнем туре – 1:2.

В чемпионате Англии "горожане" не знают себе равных: уверенное первое место и отрыв в 16 очков от идущего вторым "Юнайтед". В последнем туре под каток команды Гвардиолы попал "Лестер", получивший на "Этихад" в свои ворота целых 5 мячей. Манчестерцы продолжают борьбу еще в четырех турнирах текущего сезона, причем в каждом из них, по мнению букмекеров, они являются главными фаворитами.

Интересные факты противостояния "Базеля" и "Манчестер Сити":

Команды впервые в своей истории встречаются друг с другом.

В рамках Лиги Чемпионов "Базель" никогда не доходил дальше 1/4 финала.

"Горожане "четвертый сезон подряд играют в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Ориентировочные составы на игру:

Базель: Вацлик, Ланг, Сухи, Альварес, Петретта, Диэ, Джака, Штокер, Эльюнусси, Бюа, Оберлен.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Компани, Данило, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Сильва, Стерлинг, Бернарду Силва, Агуэро.

Прогноз на матч "Базель" – "Манчестер Сити":

"Горожане" должны очень внимательно отнестись к игре против "Базеля" – эта команда способна удивить любого. В текущем сезоне сильной стороной швейцарцев является игра в обороне, и сценарий матча с "Сити" для всех очевиден – это ставка команды Викки на быстрые контратаки. Однако если гости подойдут к этой встрече с должным настроем, проблем у них возникнуть не должно.

Победа "Базеля" оценивается коэффициентом 11,00, ничья – 5,50, виктория "Манчестер Сити" – 1,36.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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