Пора уходить в отрыв: "Ювентус" принимает "Фиорентину"
"Ювентус" – "Фиорентина"
Стадион: "Ювентус Стэдиум" (Турин, Италия)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Даниэле Довери (Рим)
Одним из самых интересных матчей 5 тура Серии А станет противостояние в Турине, где местный "Ювентус" примет "Фиорентину". Гости набрали неплохой ход в чемпионате, и встреча с "бьянконери" наглядно покажет уровень их амбиций на текущий сезон. Туринцам же необходимо побеждать и отрываться от своих конкурентов – слишком уж много команд в Италии осмелились дать бой "Ювентусу" в борьбе за чемпионство. "Фиолетовые" – достаточно серьезный соперник для хозяев, и подопечные Аллегри уже несколько раз в сезоне сталкивались с большими проблемами в статусных матчах с крепкими командами.
"Ювентус" в чемпионате пока идет без потерь: команда поочередно расправилась с "Кальяри", "Дженоа", "Кьево" и "Сассуоло". В каждом из этих матчей забивал аргентинец Пауло Дибала, который демонстрирует просто феноменальную форму на старте сезона. На его счету 8 голов в 4 стартовых турах, и если флорентийцы не придумают, как сдержать форварда "Ювентуса" – у них будут большие проблемы. Список травмированных "бьяконери" неизменен: Пьяца, Де Шильо, Маркизио и Хедира. Одной из главных интриг матча будет возможное появление в старте Федерико Бернардески. Молодой итальянец только прошедшим летом сменил Флоренцию на Турин, став самым дорогим трансфером "Ювентуса" в прошедшее межсезонье.
"Фиорентина" расположилась на 8-й строчке турнирной таблицы. Неудачно стартовав, "фиолетовые" добились двух побед подряд в чемпионате. Досталось "Болонье" и "Вероне", общий счет матчей - 7:1. Всего на счету команды 8 голов в Серии А, и все они были разными футболистами. "Фиорентина" наносит в среднем за игру 18,8 ударов по воротам соперников, что является вторым показателем чемпионата после "Наполи". Команда активно использует фланги и является лидером чемпионата по количеству кроссов в среднем за матч. Также флорентийцы в праве надеятся на и стандарты - 60% голов клуба были забиты именно с таких положений.
Интересные факты противостояния "Ювентуса" и "Фиорентины":
"Ювентус" выиграл 36 из 37 последних домашних матчей.
В последних 10 матчах между этими соперниками во всех турнирах было зафикисровано 6 побед туринцев, 2 ничьи и 2 виктории "Фиорентины".
"Ювентус" не пропускал в 5 из 6 последних домашних матчей.
В последних 8 матчах "Фиорентины" в Серии А было забито 3 и более голов.
Ориентировочные составы на игру:
"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Ругани, Бенатиа, Алекс Сандро, Пьянич, Матюиди, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.
"Фиорентина": Спортьелло, Гашпар, Пеццелья, Астори, Бираги, Верету, Бадель, Бенасси, Терео, Кьеза, Симеоне.
Прогноз на матч "Ювентус" – "Фиорентина":
Туринцы являются фаворитами матча, несмотря на то, что "Фиорентина" сейчас также на ходу. Никто особых надежд в данном матче на гостей не возлагает, и это, кстати, может сыграть им на руку.
На победу "Ювентуса" букмекеры предлагают коэффициент 1,36, на ничью – 5,30, на победу "Фиорентины" – 7,80.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|5
|13
|2
|Наполи
|4
|12
|3
|Ювентус
|4
|12
|4
|Лацио
|4
|10
|5
|Милан
|4
|9
|6
|Торино
|4
|8
|7
|Сампдория
|3
|7
|8
|Рома
|3
|6
|9
|Фиорентина
|4
|6
|10
|Кальяри
|4
|6
|11
|Болонья
|5
|5
|12
|Аталанта
|4
|4
|13
|Кьево
|4
|4
|14
|СПАЛ
|4
|4
|15
|Удинезе
|4
|3
|16
|Дженоа
|4
|1
|17
|Сассуоло
|4
|1
|18
|Кротоне
|4
|1
|19
|Хеллас Верона
|4
|1
|20
|Беневенто
|4
|0