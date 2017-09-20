Пора уходить в отрыв: "Ювентус" принимает "Фиорентину"

"Ювентус" – "Фиорентина"

Стадион: "Ювентус Стэдиум" (Турин, Италия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Даниэле Довери (Рим)

Одним из самых интересных матчей 5 тура Серии А станет противостояние в Турине, где местный "Ювентус" примет "Фиорентину". Гости набрали неплохой ход в чемпионате, и встреча с "бьянконери" наглядно покажет уровень их амбиций на текущий сезон. Туринцам же необходимо побеждать и отрываться от своих конкурентов – слишком уж много команд в Италии осмелились дать бой "Ювентусу" в борьбе за чемпионство. "Фиолетовые" – достаточно серьезный соперник для хозяев, и подопечные Аллегри уже несколько раз в сезоне сталкивались с большими проблемами в статусных матчах с крепкими командами.

"Ювентус" в чемпионате пока идет без потерь: команда поочередно расправилась с "Кальяри", "Дженоа", "Кьево" и "Сассуоло". В каждом из этих матчей забивал аргентинец Пауло Дибала, который демонстрирует просто феноменальную форму на старте сезона. На его счету 8 голов в 4 стартовых турах, и если флорентийцы не придумают, как сдержать форварда "Ювентуса" – у них будут большие проблемы. Список травмированных "бьяконери" неизменен: Пьяца, Де Шильо, Маркизио и Хедира. Одной из главных интриг матча будет возможное появление в старте Федерико Бернардески. Молодой итальянец только прошедшим летом сменил Флоренцию на Турин, став самым дорогим трансфером "Ювентуса" в прошедшее межсезонье.

"Фиорентина" расположилась на 8-й строчке турнирной таблицы. Неудачно стартовав, "фиолетовые" добились двух побед подряд в чемпионате. Досталось "Болонье" и "Вероне", общий счет матчей - 7:1. Всего на счету команды 8 голов в Серии А, и все они были разными футболистами. "Фиорентина" наносит в среднем за игру 18,8 ударов по воротам соперников, что является вторым показателем чемпионата после "Наполи". Команда активно использует фланги и является лидером чемпионата по количеству кроссов в среднем за матч. Также флорентийцы в праве надеятся на и стандарты - 60% голов клуба были забиты именно с таких положений.

Интересные факты противостояния "Ювентуса" и "Фиорентины":

"Ювентус" выиграл 36 из 37 последних домашних матчей.

В последних 10 матчах между этими соперниками во всех турнирах было зафикисровано 6 побед туринцев, 2 ничьи и 2 виктории "Фиорентины".

"Ювентус" не пропускал в 5 из 6 последних домашних матчей.

В последних 8 матчах "Фиорентины" в Серии А было забито 3 и более голов.

Ориентировочные составы на игру:

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Ругани, Бенатиа, Алекс Сандро, Пьянич, Матюиди, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

"Фиорентина": Спортьелло, Гашпар, Пеццелья, Астори, Бираги, Верету, Бадель, Бенасси, Терео, Кьеза, Симеоне.

Прогноз на матч "Ювентус" – "Фиорентина":

Туринцы являются фаворитами матча, несмотря на то, что "Фиорентина" сейчас также на ходу. Никто особых надежд в данном матче на гостей не возлагает, и это, кстати, может сыграть им на руку.

На победу "Ювентуса" букмекеры предлагают коэффициент 1,36, на ничью – 5,30, на победу "Фиорентины" – 7,80.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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