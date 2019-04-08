"Пора уже свой мозг освобождать от этого наследия Карреры": Назаров посвятил стих поражению "Спартака" от ЦСКА

Известный российский актёр Дмитрий Назаров написал стих, приуроченный к поражению "Спартака" от ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ.

Напомним, что "красно-белые" проиграли дома со счётом 0: 2 . Арнор Сигурдссон .

"Футбольный матч не спринт, а марафон,

Не хватит в нём прилежного старанья,

И не простит кипящий стадион

Короткого и нервного дыханья.

Ошеломить в надежде напугать -

Убогая, трусливая манера,

Пора уже свой мозг освобождать

От этого наследия Карреры.

От первого нокдауна поплыть

Не может гладиатор на арене,

Ведь, он выходит драться, чтобы жить,

А не сдаваться, стоя на коленях!

Не опускайте никогда свой щит.

Любой удар лишь мужеством измерен,

А то придётся с кличкой "Временщик"

Идти туда, где нужен слабый тренер.

Но я отставка ваш не приму,

Нет повода ещё слагать доспехи,

Есть только пища сердцу и уму,

Кровавая и горестная веха ", - написал Назаров в инстаграме, прикрепил фотографию с конём.