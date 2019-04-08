"Пора уже свой мозг освобождать от этого наследия Карреры": Назаров посвятил стих поражению "Спартака" от ЦСКА
Известный российский актёр Дмитрий Назаров написал стих, приуроченный к поражению "Спартака" от ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ.
Напомним, что "красно-белые" проиграли дома со счётом 0: 2 . Арнор Сигурдссон .
"Футбольный матч не спринт, а марафон,
Не хватит в нём прилежного старанья,
И не простит кипящий стадион
Короткого и нервного дыханья.
Ошеломить в надежде напугать -
Убогая, трусливая манера,
Пора уже свой мозг освобождать
От этого наследия Карреры.
От первого нокдауна поплыть
Не может гладиатор на арене,
Ведь, он выходит драться, чтобы жить,
А не сдаваться, стоя на коленях!
Не опускайте никогда свой щит.
Любой удар лишь мужеством измерен,
А то придётся с кличкой "Временщик"
Идти туда, где нужен слабый тренер.
Но я отставка ваш не приму,
Нет повода ещё слагать доспехи,
Есть только пища сердцу и уму,
Кровавая и горестная веха ", - написал Назаров в инстаграме, прикрепил фотографию с конём.
Футбольный матч не спринт, а марафон, не хватит в нём прилежного старанья, и не простит кипящий стадион короткого и нервного дыхания. Ошеломить, в надежде напугать - Убогая, трусливая манера. Не может гладиатор на арене, Ведь он выходит из боя, чтобы жить, А не сдаваться, стоя на коленях! Любой удар, Любимый удар, только мужественно измеренный, «Временщик» Идти туда, где нужен слабый тренер. У меня есть только сердечная и женская жизнь.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Рубин
|22
|30
|9
|Оренбург
|21
|29
|10
|Ахмат
|21
|27
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12