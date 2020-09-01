Пора в НБА: Артем Дзюба забил сверхдальний 3-очковый бросок

Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Пора в НБА: Артем Дзюба забил сверхдальний 3-очковый бросок

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба продемонстрировал свои способности в баскетболе. Футболист забросил дальний бросок почти с центра площадки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" шесть матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Ранее форвард выступал за "Томь", "Спартак" и тульский "Арсенал". За сборную России сыграл 42 матча и забил 24 гола.

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