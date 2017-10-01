Пора возвращаться: "Реал" против "Эспаньола"
"Реал" – "Эспаньол"
Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Мадридский "Реал" на старте сезона значительно отстал от своего главного конкурента в борьбе за чемпионство, и некоторые уже поспешили отдать "Барселоне" золотые медали Примеры. Но впереди у команд еще много матчей, и какие-то выводы делать определенно рано. Тем более "сливочные" уже встали на победные рельсы, добившись побед как в чемпионате, так и в Лиге Чемпионов. Соперник у мадридцев в 7 туре очень удобный – "Эспаньол" неизменно проигрывал "Реалу" на протяжении последних 10 матчей.
"Попугаи" располагаются на 13 месте в чемпионате, набрав 8 очков в 6 предыдущих встречах. В прошлом туре подопечные Кике Флореса разгромили на своем поле "Депортивос – 4:1, выбравшись тем самым из подвала турнирной таблицы. Главный тренер каталонцев заверил, что знает как играет "Реал" и постарается передать это своим игрокам. Шансы у "Эспаньола" определенно будут, ведь мадридцы в этом сезоне очень уязвимы в домашних матчах и дают возможность забить практически каждой приезжей команде.
"Реал" начал исправлять смазанное начало сезона, и после уверенной победы в Лиге Чемпионов над дортмундской "Боруссией" доказал всей Европе, что он в порядке. У "сливочных" хорошие шансы продолжить победную серию – "Эспаньол" очень удобный для них соперник. Голоден до голов не так давно вернувшийся в строй после дисквалификации Криштиану Роналду, ведь в гонке бомбардиров счет пока 9:0 в пользу сами знаете кого. Пропустил последнюю тренировку команды Гарет Бэйл, также под вопросом выход на поле Тео Эрнандеса. Ну а Бензема, Марсело и Ковачич точно не смогут помочь своей команде в воскресном матче.
Интересные факты противостояния "Реала" и "Эспаньола":
"Реал" выиграл последние 10 матчей против "Эспаньола" во всех турнирах.
Последние 4 встречи между этими клубами закончились победами мадридцев с общим счетом 16:0.
В последний раз "Эспаньолу" удалось обыграть "Реал" в домашнем матче Примеры сезона 07/08 – 2:1.
Ориентировочные составы на игру:
Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Фернандес, Иско, Модрич, Кроос, Асенсио, Бэйл, Роналду.
Эспаньол: Лопес, Санчес, Лопес Сильва, Эрмосо, Кариколь, Хурадо, Фуэго, Дардер, Пьятти, Баптистао, Морено.
Прогноз на матч "Реал" – "Эспаньол":
Мадридцы имеют все шансы добиться первой домашней победы в Примере и помочь Роналду ворваться в гонку бомбардиров. "Эспаньол" вправе рассчитывать удачный исход при должной организованности и порции везения.
Победа "Реала" оценивается букмекерами в 1,11, ничья – 10,50, коэффициент на победу "Эспаньола" составляет 18,00.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Севилья
|7
|16
|3
|Атлетико Мадрид
|6
|14
|4
|Валенсия
|6
|12
|5
|Бетис
|6
|12
|6
|Реал Мадрид
|6
|11
|7
|Леганес
|6
|10
|8
|Реал Сосьедад
|6
|9
|9
|Леванте
|6
|9
|10
|Сельта Виго
|7
|8
|11
|Хетафе
|7
|8
|12
|Атлетик Бильбао
|6
|8
|13
|Эспаньол
|6
|8
|14
|Вильярреал
|6
|7
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|6
|6
|18
|Эйбар
|6
|6
|19
|Малага
|7
|1
|20
|Алавес
|6
|0