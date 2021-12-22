"Пора зажечь и в России". "Спартак" показал нарезку голов нового форварда команды

Теги спартак москвашамар николсон

"Пора зажечь и в России". "Спартак" показал нарезку голов нового форварда команды

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала нарезку голов нового нападающего команды Шамара Николсона.

"Теперь пора зажечь и в России", - говорится в твиттере "красно-белых".

24-летний Николсон перешел в "Спартак" из "Шарлеруа" за девять миллионов евро и заключил с российским клубом контракт до лета 2026 года. В нынешнем сезоне он провел за бельгийский клуб 18 матчей, забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

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