"Пора зажечь и в России". "Спартак" показал нарезку голов нового форварда команды
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала нарезку голов нового нападающего команды Шамара Николсона.
"Теперь пора зажечь и в России", - говорится в твиттере "красно-белых".
Статистика Шамара в этом сезоне чемпионата Бельгии: 18 матчей, 13 голов и 5 голевых передач— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 21, 2021
Теперь пора зажечь и в России pic.twitter.com/QeAbSCADSQ
24-летний Николсон перешел в "Спартак" из "Шарлеруа" за девять миллионов евро и заключил с российским клубом контракт до лета 2026 года. В нынешнем сезоне он провел за бельгийский клуб 18 матчей, забил 13 голов и отдал пять результативных передач.
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