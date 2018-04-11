Поражение "Барселоны" в Риме – это позор, но всё по делу: разбираем причины каталонского фиаско

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Поражение "Барселоны" в Риме – это позор, но всё по делу: разбираем причины каталонского фиаско

В феврале 2002 года "Барселона" проиграла "Роме" на "Олимпико" со счётом 0:3. Это был второй групповой раунд, а вместе с каталонцами и римлянами в квартете были "Ливерпуль" и "Галатасарай". В тот вечер "блаугранас" не были откровенно плохи, но проиграли по делу, пропустив в последние полчаса матча от Эмерсона, Монтеллы и Томмази. По итогу, "Барселона" выиграла ту группу и дошла до полуфинала, тогда как "Рома" по личным встречам уступила путёвку в плей-офф "Ливерпулю". 

10 апреля 2018 года цифры на табло олимпийского стадиона были аналогичными, но последствия оказались совершенно иными. В полуфинал отправилась "Рома", а "Барселона" бесславно прекратила борьбу, третий год подряд прекратив борьбу на стадии четвертьфинала. И именно этот факт, а не само по себе поражение в Риме, должен больше всего настораживать болельщиков да и руководителей каталонского гранда.

Почему "Барса" три года кряду вылетает в четвертьфинале?

Причин, конечно, много, но красной нитью проходит одна - ужасная игра в выездных матчах плей-офф. В 2016 году каталонцы вылетели от "Атлетико", проиграв 0:2, год назад в играх на вылет было два крупных гостевых влёта - ПСЖ 0:4 и "Ювентусу" 0:3. В этом плей-офф "Барса" должна была получать трёшку в Лондоне, но там удача отвернулась от "Челси" и была крайне благосклонна к "блаугранас". Должок фортуна вернула в Риме.

Это был первый провальный матч "Барсы" в сезоне?

Нет. Плохих матчей было предостаточно, а матч на "Олимпико" выглядел практически копией недавней встречи на "Рамон Санчес Писхуан", где "Севилья" гоняла "Барсу" в хвост и гриву. По честному, тот поединок должен был завершиться крупной победой нервионцев, но они слишком часто прощали гостей, которых за уши вытянул вышедший на замену Месси. Во вторник магии Лео не было, как результат – счёт на табло.

Месси был плох?

Лео провёл слабый матч, но тоже самое можно сказать про каждого игрока "Барселоны". Каталонцы явно недооценили соперника и явно вышли на поле "Олимпико" без должного настроя. Когда же всё пошло не так, как они себе представляли, игроки "блаугранас" попросту растерялись. Месси так и не смог вырваться из под плотной опеки, а остальные тупо надеялись на Лео. 

Где все барселонские "звёзды"?

Все без исключения игроки "Барселоны" провели плохой матч, а в решающий момент команда столкнулась со старой проблемой – помочь лидеру было некому. Суарес ругался с судьями больше, чем играл, Иньеста старался, но никак не мог поймать привычный ритм, не было привычной эффективности у Роберто и Альбы, ещё печальнее выглядели Ракитич и Бускетс. Про остальных и говорить нечего.

А что Вальверде?

Наставник привил каталонцам непривычно прагматичный футбол и долгое время был на коне, поскольку в футболе всё определяет результат. В Ла Лиге всё идёт, как по масло, а вот в Лиге Чемпионов грянул провал. К которому Вальверде не может быть не причастен. Наставник не смог настроить команду и явно ошибся с тактикой, после чего оказался не в состоянии внести ключевые изменения в игру. 

Замена Иньесты на Гомеша выглядела приговором – всё летело в пропасть, не было и намёка на контригу у "Барсы", но Вальверде решил продолжать играть на отбой. Эрнесто, который на ответный матч с "Челси" не побоялся поставить максимально атакующий состав с Дембеле в основе, здесь откровенно струсил. 

Был ли ресурс у Вальверде?

С уходом Неймара игроков делающих разницу в "Барсе" стало ещё меньше (если таковыми считается хоть кто-то кроме Месси). Суарес по ходу сезона неоднократно помогал Лео, но сейчас он в плохой форме,а на других надежды нет. Коутиньо в ЛЧ играть не мог, а купленный за огромные деньги Дембеле пока - это выстрел в пустоту. Вот и выходит, что у Вальверде был и есть весьма ограниченный ресурс, который нуждается в усилении. Иначе даже Месси не поможет - в этом все могли убедиться после мачта в Риме.

"Барсе" стоит поучиться у "Реала"?

Определённо. В последнем "Класико" каталонцы разбили "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" со счётом 3:0, но сейчас им есть, чему поучиться у Мадрида. И начать стоит с того, как использовать своего лидера максимально эффективно, предоставив ему должную поддержку. Роналду очень плохо начал сезон, но набрал форму к ключевым матчам Лиги Чемпионов. При этом, у "Реала" на Криштиану всё не зацикливалось: с ПСЖ первый матч перевернул выход на замену Асенсио, с "Ювентусом" шикарный матч провёл Иско. У "Реала" есть ресурс.

Что дальше?

Руководству "Барселоны" пора бы наконец-то перестать думать исключительно и росте доходов и вспомнить о спортивной составляющей. Третий кряду вылет в 1/4 финала Лиги Чемпионов - это серьёзный повод задуматься над тем, насколько эффективно работает менеджмент клуба. Команда, и это очевидно, нуждается в качественном, а не количественном усилении, способном позволить "Барселоне" не только выезжать на старом багаже, но и развивать новый. Про Ла Масию даже не вспоминаю – там, похоже, уже всё мхом поросло.

Игорь Павелко | soccernews.ru

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У Барсы слабая защита, результат делает Месси, а цитата "остальные тупо надеялись на Лео". В Ла Лиге после пары голов Месси соперники переставали играть. Но стоило сильному и мотивированному клубу закрыть Месси и отчаянно усилить атаку, как оборона каталонцев развалилась! Виноват, конечно, тренер, смотри цитату!

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