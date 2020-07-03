Поражение "Ливерпуля" от "Манчестер Сити" - самое крупное для чемпиона АПЛ с 1998 года

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Поражение "Ливерпуля" от "Манчестер Сити" - самое крупное для чемпиона АПЛ с 1998 года

В новом тысячелетии чемпион АПЛ ещё не проигрывал так разгромно, как "Ливерпуль" уступил накануне "Манчестер Сити", сообщает Squawka.

Напомним, что в четверг "горожане" уничтожили "красных" со счётом 4:0.

Это самое крупное поражение для действующего победителя Премьер-лиги за последние 22 года.

6 мая 1998 года "Арсенал" с аналогичным счётом был бит как раз "Ливерпулем".

Не пропустите: Линекер отреагировал на разгромное поражение "Ливерпуля" от "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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