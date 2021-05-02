Поражение "Локомотива" от "Зенита" - самое крупное в истории московского клуба

Фото: twitter.com/fclokomotiv

"Локомотив" разгромно проиграл "Зениту" (1:6) в рамках 28-го тура РПЛ.

Отметим, что это поражение стало для московского клуба самым крупным в истории.

Ранее "железнодорожники" дважды проигрывали со счетом 0:5 - в матче с "Краснодаром" в 2020 году и с "Баварией" в 1995 году. Также "Локо" уступал "Кубани" в 2015 году - 2:6.

За два тура до конца РПЛ "Локомотив" идет в чемпионате на втором месте, опережая "Спартак" на два очка. При этом у "красно-белых" есть игра в запасе.

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