Поражение на "Мальорке" стало закономерным для "Реала". Зидан подумал о будущем, но настоящее не клеится

Мадрид проиграл первый поединок в Ла Лиге сразу после того, как Зинедин Зидан объявил стартовый состав. С Марсело и Одриосолой, которые больше напоминают оттянутых вингеров и забывают о своих прямых обязанностях, а также Каземиро, вынужденного работать за пятерых из-за чрезвычайно ограниченых оборонительных качеств Хамеса и Иско, "бланкос" были обречены как минимум на пропущенный гол, но вышло еще хуже. Как же не вспомнить, что Зидан перед априори сложной игрой на Балеарах, где мучается весь мир, решил предоставить отдых Карвахалю, вроде сильно уставшему после матчей национальных сборных, оставил на скамейке запасных Мэнди, который значительно лучше действует вблизи собственных ворот, чем Марсело, и довольно неожиданно пренебрег фантастической формой молодого Вальверде. Уругваец находится на пике физических и игровых возможностей, но этого оказалось недостаточно, чтобы выйти в Пальме с первых минут. Зидан не заметил, или не хотел замечать, что Каземиро нужен хороший дублер. 300 млн евро были потрачены, прежде всего, с прицелом на будущее, а о настоящем ни тренер, ни менеджмент Флорентино Переса, похоже, не думали. Трансфер Маркоса Льоренте в "Атлетико" сейчас выглядит большим фиаско. Это еще надо уметь – отдать прямому конкуренту за чемпионство одного из своих самых талантливых выпускников, чтобы выходить на "пляж" в Мальорке (полем "это" сложно назвать) с "супернастроенным" на борьбу дуэтом Иско-Хамес в центре поля.

Так называемый "план Б", который приносил результат в предыдущие годы, больше не работает. Если в сезон "золотого дубля" Зидан выигрывал сложные выездные противостояния ("Эйбар", "Леганес", "Гранада", "Спортинг") с футболистами ближайшего резерва, то матч против команды Висенте Морено показал, что о похожей стратегии стоит забыть, по крайней мере до появления качественного второго эшелона. А теперь пройдемся по персоналиям. Невнятную встреча на "Son Moix" провела вся команда, но нашлось по меньшей мере четыре футболиста, которым больше всего достается от мадридской прессы. Их уничтожают с особым вкусом. Первый очевидный виновник "Балеарского позора" – Альваро Одриосола, в очередной раз доказал своей игрой, что на него нельзя рассчитывать в качестве преемника Данни Карвахаля. Это абсолютно худший игрок в составах обеих команд по версии аналитического портала SofaScore с позорной оценкой 5.7. На совести баскского латераля роковой для команды Зидана быстрый пропущенный мяч (Лаго проскочил его простым финтом) и бессмысленное удаление на 74-й минуте, после которого "бланкос" потеряли даже призрачные шансы на камбэк, хотя и не опускали руки до финального свистка . 23-летний воспитанник "Сосьедада" выглядит так, будто до сих пор находится на каникулах. Его двойная ошибка едва не создала мадридцам серьезные неприятности еще на старте сезона, когда "Реал" встречался с "Сельтой". Тогда только система VAR отменила гол Мендеса в ворота Куртуа, после которого галисийцы могли повести в счете перед самым перерывом. Дальше было еще несколько невнятных матчей, списанных на межсезонную травму 30-милионного защитника, и совсем свежий провал в Мальорке. Альваро искренне плакал, получив второе предупреждение в середине поля, однако молодого латераля после поражения критиковал даже собственный партнер Куртуа: "Не думаю, что он должен был так жестко фолить, находясь на желтой".

Хамес Родригес – еще один представитель "Мадрид Б", который потерял отличный шанс доказать Зидану собственную готовность к борьбе за основу. Выдав несколько неплохих матчей, колумбиец начал демонстрировать свой главный недостаток – слабую физическую форму. Именно звездный хавбек бросил на произвол судьбы несчастного Одриосолу, остановившись где-то вблизи центрального круга, а невероятно быстрый Лаго Жуниор просто разорвал баска, который остался без поддержки партнеров. Несколько раз Хамес просто не подходил за соперниками, из-за чего получал «на орехи», в частности, от Каземиро. Впереди также мало что получалось – один несчастный выстрел мимо, ни обыгрышей или перехватов. Если бы не классный кросс на Бензема, после которого француз попал в перекладину, о колумбийце вспоминали бы только в контексте стартового состава. Хамес и Иско были призваны обеспечить контроль в средней линии, но не справились с этой задачей. Теперь оба могут жестко поплатиться.

Иско вообще не делал ничего такого, что угрожало бы воротам "Мальорки". Один абсолютно безопасный для Рейны удар, единственная острая передача за 66 минуте игры и регулярная потеря ритма – это все, чем запомнился андалусийский хавбек. Пролетев мимо заявки сборной Испании на поединки квалификации Евро-2020 против Норвегии и Швеции, он девять дней не вылезал из тренировочной базы "Реала" в Вальдебебас, чтобы набрать оптимальные кондиции, но все впустую. Сейчас Иско напоминает лишь бледную тень футболиста, за которого "Реал" в свое время выложил 30 млн евро. Начиная с сезона 2014/15 участие Иско в матчах "Реала" неуклонно снижается: 71%, 56%, 42%, 53%, 33% и жалкие 13% в текущей кампании.

Но больше всего в составе "бланкос" пока разочаровывает сербский форвард Лука Йович, который рискует стать главным трансферным провалом Мадрида за всю историю, принимая во внимание соотношение "цена-качество" (60 млн евро, 0 голов). Молодой балканец сыграл столько же, сколько и Иско (66 минут), ни разу не ударив по воротам "Мальорки". Более того, Йович практически не находился в штрафной хозяев, откуда и должен был угрожать владениям Рейны, часто оттягиваясь к середине поля. Меньше передач (22) выполнил только Куртуа, хотя даже бельгиец чаще касался мяча, чем молодой серб – 25 раз. 8 матчей и 287 минут без забитого мяча в футболке "Реала" – это большая проблема Зидана, который в лице экс-форварда "Айнтрахта" не нашел достойного конкурента и сменщика для Бензема.

*статья была написана при помощи испанских источников