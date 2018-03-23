Поражение от Бразилии стало самым крупным для России при Черчесове

Сборная Бразилии в товарищеской игре разгромила национальную команду России (3:0).

Отметим, что это самое крупное поражение российской сборной под руководством Станислава Черчесова.

Напомним, что Россия при Черчесове провела 18 игр (6 побед, 5 ничей и 7 поражений).

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