Поражение ПСЖ, победы "Лилля" и "Лиона": все результаты 11-го тура Лиги 1
Завершился 11-й тур французской Лиги 1.
ПСЖ продолжает лидировать в чемпионате, несмотря на поражение от "Монако". "Лилль" и "Лион" добыли победы, сохранив места в первой тройке.
Результаты матчей:
"Монако" - ПСЖ 3:2
Голы: Мбаппе, 25 - 0:1, Мбаппе (пен), 37 - 0:2, Фолланд, 52 - 1:2, Фолланд, 65 - 2:2, Фабрегас (пен), 84 - 3:2
"Ренн" - "Бордо" 0:1
Гол: Бен-Арфа, 37 - 0:1
"Брест" - "Сент-Этьен" 4:1
Голы: Онора, 7 - 1:0, Дюверн, 23 - 2:0, Камара, 31 - 2:1, Кардона, 33 - 3:1, Мунье, 38 - 4:1
"Лилль" - "Лорьян" 4:0
Голы: Языджи, 29 - 1:0, Языджи, 51 - 2:0, Луис Араужо, 57 - 3:0, Дэвид, 89 - 4:0
"Анжер" - "Лион" 0:1
Гол: Кадевере, 78 - 0:1
"Нант" - "Метц" 1:1
Голы: Коло-Муани, 29 - 1:0, Лейя-Исека (пен), 45 - 1:1
"Реймс" - "Ним" 0:1
Гол: Рипар (пен), 62 - 0:1
"Монпелье" - "Страсбур" 4:3
Голы: Педру Мендеш, 8 - 1:0, Делор, 13 - 2:0, Лала (пен), 22 - 2:1, Диалло (пен), 26 - 2:2, Делор, 31 - 3:2, Ажорк, 45 - 3:3, Лаборд, 68 - 4:3
"Дижон" - "Ланс" 0:1
Гол: Калимуэндо, 23 - 0:1
Матч между "Марселем" и "Ниццей" был перенесен.
Турнирная таблица: ПСЖ (24), "Лилль" (22), "Лион" (20), "Монпелье" (20), "Монако" (20), "Марсель" (18), "Ренн" (18), "Ницца" (17), "Ланс" (17), "Метц" (16), "Анжер" (16), "Бордо" (15), "Брест" (15), "Нант" (12), "Ним" (11), "Сент-Этьен" (10), "Реймс" (9), "Лорьян" (8), "Страсбур" (6), "Дижон" (4).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13