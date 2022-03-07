Поражение ПСЖ, успех "Монако", феерия "Лилля": результаты 27-го тура Лиги 1

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Поражение ПСЖ, успех "Монако", феерия "Лилля": результаты 27-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 27-го тура чемпионата Франции. ПСЖ неожиданно проиграл "Ницце", "Монако" победил "Марсель", "Лилль" разгромил "Клермон".

"Ницца" - ПСЖ - 1:0 (0:0)
Гол: Делор, 88 - 1:0

"Лорьян" – "Лион" - 1:4 (0:2)
Голы: Февр, 5 - 0:1, Дембеле, 26 - 0:2, Моффи, 57 - 1:2, Токо-Экамби, 59 - 1:3, Февр, 78 - 1:4

"Марсель" – "Монако" - 0:1 (0:0)
Гол: Желсон Мартинш, 58 - 0:1

"Лилль" – "Клермон" - 4:0 (1:0)
Голы: Бамба, 3 - 1:0, Дэвид, 71 - 2:0, Челик, 84 - 3:0, Жегрова, 90 - 4:0

"Ренн" – "Анжер" - 2:0 (1:0)
Голы: Бурижо, 33 - 1:0, Лаборд, 87 - 2:0

"Нант" – "Монпелье" - 2:0 (0:0)
Голы: Коло-Муани, 69 - 1:0, Жеббель, 90 - 2:0

"Бордо" – "Труа" - 0:2 (0:1)
Голы: Пуссен, 28 (автогол) - 0:1, Мотиба, 87 (с пенальти) - 0:2

"Реймс" – "Страсбур" - 1:1 (0:0)
Голы: Белльгард, 69 - 0:1, Каюсте, 84 - 1:1

"Сент-Этьен" - "Метц" - 1:0 (0:0)
Гол: Буанга, 52 - 1:0

"Ланс" - "Брест" - 0:1 (0:0)
Гол: Онора, 59 - 0:1

Положение команд: ПСЖ - 62, "Ницца" - 49, "Марсель" - 47, "Ренн" - 46, "Страсбур" - 44, "Нант", "Лилль" - 42, "Монако", "Лион" - 41, "Ланс" - 40, "Монпелье" - 37, "Брест" - 35, "Реймс" - 32, "Анжер" - 29, "Клермон" - 28, "Труа", "Сент-Этьен" - 25, "Лорьян" - 24, "Метц", "Бордо" - 22.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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