Поражение ПСЖ, успех "Монако", феерия "Лилля": результаты 27-го тура Лиги 1
Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 27-го тура чемпионата Франции. ПСЖ неожиданно проиграл "Ницце", "Монако" победил "Марсель", "Лилль" разгромил "Клермон".
"Ницца" - ПСЖ - 1:0 (0:0)
Гол: Делор, 88 - 1:0
"Лорьян" – "Лион" - 1:4 (0:2)
Голы: Февр, 5 - 0:1, Дембеле, 26 - 0:2, Моффи, 57 - 1:2, Токо-Экамби, 59 - 1:3, Февр, 78 - 1:4
"Марсель" – "Монако" - 0:1 (0:0)
Гол: Желсон Мартинш, 58 - 0:1
"Лилль" – "Клермон" - 4:0 (1:0)
Голы: Бамба, 3 - 1:0, Дэвид, 71 - 2:0, Челик, 84 - 3:0, Жегрова, 90 - 4:0
"Ренн" – "Анжер" - 2:0 (1:0)
Голы: Бурижо, 33 - 1:0, Лаборд, 87 - 2:0
"Нант" – "Монпелье" - 2:0 (0:0)
Голы: Коло-Муани, 69 - 1:0, Жеббель, 90 - 2:0
"Бордо" – "Труа" - 0:2 (0:1)
Голы: Пуссен, 28 (автогол) - 0:1, Мотиба, 87 (с пенальти) - 0:2
"Реймс" – "Страсбур" - 1:1 (0:0)
Голы: Белльгард, 69 - 0:1, Каюсте, 84 - 1:1
"Сент-Этьен" - "Метц" - 1:0 (0:0)
Гол: Буанга, 52 - 1:0
"Ланс" - "Брест" - 0:1 (0:0)
Гол: Онора, 59 - 0:1
Положение команд: ПСЖ - 62, "Ницца" - 49, "Марсель" - 47, "Ренн" - 46, "Страсбур" - 44, "Нант", "Лилль" - 42, "Монако", "Лион" - 41, "Ланс" - 40, "Монпелье" - 37, "Брест" - 35, "Реймс" - 32, "Анжер" - 29, "Клермон" - 28, "Труа", "Сент-Этьен" - 25, "Лорьян" - 24, "Метц", "Бордо" - 22.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13