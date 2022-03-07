Поражение ПСЖ, успех "Монако", феерия "Лилля": результаты 27-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 27-го тура чемпионата Франции. ПСЖ неожиданно проиграл "Ницце", "Монако" победил "Марсель", "Лилль" разгромил "Клермон".

"Ницца" - ПСЖ - 1:0 (0:0)

Гол: Делор, 88 - 1:0

"Лорьян" – "Лион" - 1:4 (0:2)

Голы: Февр, 5 - 0:1, Дембеле, 26 - 0:2, Моффи, 57 - 1:2, Токо-Экамби, 59 - 1:3, Февр, 78 - 1:4

"Марсель" – "Монако" - 0:1 (0:0)

Гол: Желсон Мартинш, 58 - 0:1

"Лилль" – "Клермон" - 4:0 (1:0)

Голы: Бамба, 3 - 1:0, Дэвид, 71 - 2:0, Челик, 84 - 3:0, Жегрова, 90 - 4:0

"Ренн" – "Анжер" - 2:0 (1:0)

Голы: Бурижо, 33 - 1:0, Лаборд, 87 - 2:0

"Нант" – "Монпелье" - 2:0 (0:0)

Голы: Коло-Муани, 69 - 1:0, Жеббель, 90 - 2:0

"Бордо" – "Труа" - 0:2 (0:1)

Голы: Пуссен, 28 (автогол) - 0:1, Мотиба, 87 (с пенальти) - 0:2

"Реймс" – "Страсбур" - 1:1 (0:0)

Голы: Белльгард, 69 - 0:1, Каюсте, 84 - 1:1

"Сент-Этьен" - "Метц" - 1:0 (0:0)

Гол: Буанга, 52 - 1:0

"Ланс" - "Брест" - 0:1 (0:0)

Гол: Онора, 59 - 0:1

Положение команд: ПСЖ - 62, "Ницца" - 49, "Марсель" - 47, "Ренн" - 46, "Страсбур" - 44, "Нант", "Лилль" - 42, "Монако", "Лион" - 41, "Ланс" - 40, "Монпелье" - 37, "Брест" - 35, "Реймс" - 32, "Анжер" - 29, "Клермон" - 28, "Труа", "Сент-Этьен" - 25, "Лорьян" - 24, "Метц", "Бордо" - 22.

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