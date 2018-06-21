Поражение равно трагедия: Аргентина сразится с Хорватией в надежде добыть первую победу

Аргентина – Хорватия

Стадион: "Нижний Новгород" (Нижний Новгород, Россия)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Равшан Ирматов (Узбекистан)

Ничья в первом туре в поединке с Исландией несколько усложнила шансы Аргентины на выход в следующий раунд. Теперь Месси и Ко обязательно нужно набирать очки в матче с крепкой Хорватией, которая, в отличие от "альбиселесте", свой первый поединок выиграла у нигерийцев со счетом 2:0.

Сборная Аргентины не смогла начать свой путь на мундиале в России с победы. В стартовом матче аргентинцам не удалось обыграть сборную Исландии. Лучшую возможность принести победу Аргентине упустил Месси, который не смог реализовать пенальти. Стоит обратить внимание на то, что Месси не забил первый пенальти в карьере на чемпионатах мира. Аргентина владела преимуществом, но оборона исландцев сыграла очень надежно и не позволила аргентинцам превратить владение в голы.

Несмотря на неудачный старт на чемпионате мира, сборная Хорхе Сампаоли имеет прекрасный шанс выйти из группы. Ключевым для аргентинцев станет именно матч с Хорватией, в котором проигрывать нельзя. Идеальный вариант для аргентинцев, чтобы замахнуться на первое место, – это победа над хорватами, а также нужно, чтобы в параллельном матче Исландия не обыграла Нигерию. Отметим, что на 3 последних мундиаля сборная Аргентины трижды выходила из группы с первого места, при этом все 3 раза набирала не меньше 7 очков. До Кубка Мира в России сборная Аргентины принимала участие в 16 мундиалях и всего пять раз не смогла выйти из группы (1958, 1962, 1974, 1982, 2002).

Хорватия начала свой путь на чемпионате мира с уверенной победы над сборной Нигерии. Благодаря тому, что аргентинцы потеряли очки, хорваты с первого тура заняли лидерство в группе. Теперь у сборной Хорватии есть хороший шанс выйти в плей-офф, для этого необходимо не уступить Аргентине, и тогда дружине Златко Далича будет достаточно в третьем матче не проиграть исландцам. Интересный факт: на 3 последних чемпионатах мира, где выступала сборная Хорватии, хорваты набирали меньше 4 очков три раза. Также на 3 последних мундиалях, где выступали хорваты, они ни разу не вышли из группы.

К слову, Сразу после поединка с Нигерией в сборной Хорватии разгорелся небольшой скандал – тренерский штаб обвинил Николу Калинича в том, что игрок отказался выходить на замену. Форвард "Милана" сослался на боли в спине, но Далич сделал вывод, что причина была совершенно в другом. По итогу Калинича отправили домой, и теперь его будущее в сборной остается под большим вопросом. Потеря для хорватской сборной не слишком ощутимая, форвардов у Далича в изобилии.

Интересные факты противостояния сборных Аргентины и Хорватии:

В рамках финальной части чемпионата мира команды встречались в 1998 году. Тогда Аргентина взяла верх над Хорватией со счетом 1:0

Сборная Хорватии в официальных встречах не проигрывает на протяжении пяти матчей – три победы и две ничьих

Сборная Аргентины забивает в семи матчах кряду

Сборная Хорватии забивала во всех пяти минувших встречах в финальной стадии мундиаля

В последний раз команды встречались в товарищеском матче в 2014 году, который прошел в Лондоне. Тогда сборная Аргентины победила со счетом 2:1, а один из голов "альбиселесте" на свой счет записал Лионель Месси

Ориентировочные составы на игру:

Аргентина: Кабальеро – Меркадо, Отаменди, Тальяфико, Сальвио, Маскерано, Перес, Акунья, Павон, Месси, Агуэро.

Хорватия: Субашич – Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Брозович, Ракитич, Модрич, Перишич, Манджукич, Ребич.

Прогноз на матч Аргентина – Хорватия:

Сборная Аргентины не показала качественного футбола в поединке с Исландией. Несмотря на огромное территориальное преимущество, дело до опасных моментов доходило редко, да и с реализацией у аргентинцев в том матче были явные проблемы. Хорваты, наоборот, уверенно победили в своей встрече, но что более важно – показали хороший уровень взаимодействия. Если хорватская сборная сыграет в свой футбол, одержать победу аргентинцам будет крайне сложно.

Букмекеры отдают предпочтение сборной Аргентины, за победу которой предлагают средний коэффициент 2.14 баллов, в то же время успех хорватов оценивается не намного хуже – примерно в 3.80 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.40 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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