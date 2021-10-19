Поражение "Реала", феерия Дортмунда, крупная победа ПСЖ: результаты Юношеской лиги УЕФА 19 октября
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
19 октября состоялись восемь матчей группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Стоит отметить сенсационную победу "Шахтера" над "Реалом", разгромную победу дортмундской "Боруссии" в матче с "Аяксом", а также крупный успех ПСЖ в поединке с "РБ Лейпциг".
Группа А
ПСЖ Франция - "РБ Лейпциг" Германия - 3:0 (1:0)
Голы: Одоберт, 11 - 1:0, Симонс, 66 - 2:0, Эль-Шадай Битшиабу, 83 - 3:0
"Брюгге" Бельгия - "Манчестер Сити" Англия - 1:1 (1:0)
Голы: Саббе, 45 - 1:0, Уилсон-Эсбранд, 78 - 1:1
Положение команд: "Манчестер Сити", "Брюгге", ПСЖ - 5, "РБ Лейпциг" - 0.
Группа В
"Порту" Португалия - "Милан" Италия - 3:1 (1:0)
Голы: Соуза, 44 - 1:0, Канде, 46 - 2:0, Робак, 66 - 2:1, Дабо, 90+3 - 3:1
"Атлетико" Испания - "Ливерпуль" Англия - 2:0 (1:0)
Голы: Хисмера, 26 - 1:0, Ханнуни, 70 - 2:0
Положение команд: "Порту" - 7, "Атлетико", "Ливерпуль" - 4, "Милан" - 1.
Группа С
"Аякс" Нидерланды - "Боруссия" Дортмунд, Германия - 1:5 (1:3)
Голы: Финк, 18 - 0:1, Банель, 24 - 1:1, Таки, 33 - 1:2, Финк, 40 - 1:3, Роте, 67 - 1:4, Лютке-Фри, 67 - 1:5
"Бешикташ" Турция - "Спортинг" Португалия - 1:3 (0:1)
Голы: Травассос, 40 - 0:1, Делибаш, 49 - 1:1, Ламба, 60 - 1:2, Хусто, 86 - 1:3
Положение команд: "Боруссия" - 7, "Спортинг" - 5, "Аякс" - 4, "Бешикташ" - 0.
Группа D
"Шахтер" Украина - "Реал" Испания - 3:2 (3:2)
Голы: П. Гонсалес, 10 - 0:1, Глущенко, 32 - 1:1, Д. Гонсалес, 41 - 1:2, Шихеев, 42 - 2:2, Гулько, 44 - 3:2
"Интер" Италия - "Шериф" Молдова - 2:1 (0:0)
Голы: Казадей, 50 - 1:0, Карманов, 66 (автогол) - 2:0, Погребан, 83 - 2:1
Положение команд: "Интер" - 7, "Шахтер" - 6, "Реал" - 4, "Шериф" - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4