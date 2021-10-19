Поражение "Реала", феерия Дортмунда, крупная победа ПСЖ: результаты Юношеской лиги УЕФА 19 октября

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

19 октября состоялись восемь матчей группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Стоит отметить сенсационную победу "Шахтера" над "Реалом", разгромную победу дортмундской "Боруссии" в матче с "Аяксом", а также крупный успех ПСЖ в поединке с "РБ Лейпциг".

Группа А

ПСЖ Франция - "РБ Лейпциг" Германия - 3:0 (1:0)

Голы: Одоберт, 11 - 1:0, Симонс, 66 - 2:0, Эль-Шадай Битшиабу, 83 - 3:0

"Брюгге" Бельгия - "Манчестер Сити" Англия - 1:1 (1:0)

Голы: Саббе, 45 - 1:0, Уилсон-Эсбранд, 78 - 1:1

Положение команд: "Манчестер Сити", "Брюгге", ПСЖ - 5, "РБ Лейпциг" - 0.

Группа В

"Порту" Португалия - "Милан" Италия - 3:1 (1:0)

Голы: Соуза, 44 - 1:0, Канде, 46 - 2:0, Робак, 66 - 2:1, Дабо, 90+3 - 3:1

"Атлетико" Испания - "Ливерпуль" Англия - 2:0 (1:0)

Голы: Хисмера, 26 - 1:0, Ханнуни, 70 - 2:0

Положение команд: "Порту" - 7, "Атлетико", "Ливерпуль" - 4, "Милан" - 1.

Группа С

"Аякс" Нидерланды - "Боруссия" Дортмунд, Германия - 1:5 (1:3)

Голы: Финк, 18 - 0:1, Банель, 24 - 1:1, Таки, 33 - 1:2, Финк, 40 - 1:3, Роте, 67 - 1:4, Лютке-Фри, 67 - 1:5

"Бешикташ" Турция - "Спортинг" Португалия - 1:3 (0:1)

Голы: Травассос, 40 - 0:1, Делибаш, 49 - 1:1, Ламба, 60 - 1:2, Хусто, 86 - 1:3

Положение команд: "Боруссия" - 7, "Спортинг" - 5, "Аякс" - 4, "Бешикташ" - 0.

Группа D

"Шахтер" Украина - "Реал" Испания - 3:2 (3:2)

Голы: П. Гонсалес, 10 - 0:1, Глущенко, 32 - 1:1, Д. Гонсалес, 41 - 1:2, Шихеев, 42 - 2:2, Гулько, 44 - 3:2

"Интер" Италия - "Шериф" Молдова - 2:1 (0:0)

Голы: Казадей, 50 - 1:0, Карманов, 66 (автогол) - 2:0, Погребан, 83 - 2:1

Положение команд: "Интер" - 7, "Шахтер" - 6, "Реал" - 4, "Шериф" - 0.

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