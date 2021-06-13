Поражение России, нервная игра Дании и Финляндии: все результаты Евро-2020 12 июня

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Поражение России, нервная игра Дании и Финляндии: все результаты Евро-2020 12 июняФото: твиттер УЕФА

Сегодня, 12 июня, в рамках групповой стадии Евро-2020 состоялось три матча.

Сборная России крупно проиграла Бельгии. Другой матч группы завершился минимальной победой Финляндии над Данией. Однако эта игра запомнилась совершенно другим. Поединок был приостановлен в конце первого тайма из-за того, что датчанин Кристиан Эриксен потерял сознание на поле. Игроку делали непрямой массаж сердца после чего он был доставлен в больницу. Во втором матче группы А Уэльс поделил очки с Швейцарией.

Группа А

Уэльс - Швейцария 1:1
Голы: Эмболо, 49 - 0:1, Мур, 74 - 1:1


Группа В

Бельгия - Россия 3:0
Голы: Лукаку, 10 - 1:0, Менье, 34 - 2:0, Лукаку, 88 - 3:0

Дания - Финляндия 0:1
Гол: Похьянпало, 59 - 0:1

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Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
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