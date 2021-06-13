Поражение России, нервная игра Дании и Финляндии: все результаты Евро-2020 12 июня

Фото: твиттер УЕФА

Сегодня, 12 июня, в рамках групповой стадии Евро-2020 состоялось три матча.

Сборная России крупно проиграла Бельгии. Другой матч группы завершился минимальной победой Финляндии над Данией. Однако эта игра запомнилась совершенно другим. Поединок был приостановлен в конце первого тайма из-за того, что датчанин Кристиан Эриксен потерял сознание на поле. Игроку делали непрямой массаж сердца после чего он был доставлен в больницу. Во втором матче группы А Уэльс поделил очки с Швейцарией.

Группа А

Уэльс - Швейцария 1:1

Голы: Эмболо, 49 - 0:1, Мур, 74 - 1:1



Группа В

Бельгия - Россия 3:0

Голы: Лукаку, 10 - 1:0, Менье, 34 - 2:0, Лукаку, 88 - 3:0

Дания - Финляндия 0:1

Гол: Похьянпало, 59 - 0:1

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