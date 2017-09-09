Поражение с разницей в пять мячей стало первым для Клоппа за последние 11 лет

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" со счетом 5:0.

Стоит отметить, что наставник мерсисайдцев Юрген Клопп проиграл с разницей в пять мячей впервые с октября 2006 года.

Тогда команда Клоппа "Майнц" уступила "Вердеру" (1:6).

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