Поражение смерти подобно: Уругвай и Аргентина проведут один из ключевых поединков отбора в Южной Америке

Уругвай – Аргентина

Стадион: "Сентенарио" (Монтевидео, Уругвай)

Начало матча: 2:00

Арбитр: Виктор Каррильо (Перу)

Центральным противостоянием 15 тура южноамериканского отбора на ЧМ-2018 станет, несомненно, встреча на стадионе "Сентенарио" в столице Уругвая, где хозяева примут Аргентину. На сегодняшний день команды разделяет одно очко в турнирной таблице. "Чарруас" имеют в активе 23 очка и текущую третью позицию, в то время как "альбиселесте" идут пятыми с 22 пунктами. За четыре тура до финиша отбора матч приобретает для обеих команд ключевое значение.

Как это ни парадоксально, но одни из самых звездных сборных континента выступают в отборе не лучшим образом. Во всяком случае, в последнее время. Так еще весной текущего года Уругвай уверенно шел на второй строчке в турнирной таблице зоны КОНМЕБОЛ. Однако последовавшие три кряду поражения отбросили команду Оскара Табареса на третью строчку, позволив конкурентам настигнуть "Чарруас". И если гостевое фиаско в Чили (1:3) и домашний провал в матче с набравшей сумасшедший ход Бразилией еще можно было оправдать, то потеря трех очков в Перу стало настоящей сенсацией. Вдобавок в июне Уругвай безвольно уступил Ирландии (1:3) и Италии (0:3) в товарищеских встречах, доведя свою проигрышную серию до 5 игр. Так что к одному из ключевых матчей отбора команда Оскара Табареса подходит не в лучшем расположении духа.

Не блещет, скажем прямо, и Аргентина. После крупного поражения от Бразилии в ноябре прошлого года, "альбиселесте" добыли две важные победы над конкурентами – Колумбией (3:0) и Чили (1:0). И вроде бы должна была команда тогда еще Эдгардо Баусы развивать свой успех, да вот не получилось. Аргентинцы проиграли, причем без вариантов, в Ла-Пасе откровенно слабой сборной Боливии (0:2), что стоило должности главному тренеру и спуску на пятое место в таблице. Воспользовавшись неудачами "альбиселесте", сборные Чили и Колумбии вклинились в борьбу за путевки на Мундиаль, что еще сильнее закрутило интригу в южноамериканской отборочной группе. Тем временем у аргентинцев сменился наставник. Пришедший на пост главного тренера сборной Хорхе Сампаоли свозил команду в азиатское туре, где в двух товарищеских матчах в "сухую" переиграл Бразилию (1:0) и Сингапур (6:0).

В ходе подготовки к предстоящему матчу обе команды столкнулись с определенными кадровыми проблемами. Главной потерей Уругвая безусловно можно назвать травму Луиса Суареса, которую нападающий "Барселоны" получил еще в матче за Суперкубок Испании. Из привычных игроков нет в заявке на матч двух нападающих – Диего Ролана и Абеля Эрнандеса. При этом стоит отметить трио молодых футболистов, которые могут дебютировать за главную команду страны – Маурисио Лемос из "Лас-Пальмаса", Федерико Вальверде (арендован "Депортиво" из "Реала") и Гастона Перейро (ПСВ).

У Аргентины по причине травм не примут участие в матче Маркос Рохо, Пабло Сабалета, Рамиро Фунес Мори, Мануэль Лансини и Эдуардо Сальвио. При этом в списке вызванных игроков на матч не оказалось места для Факундо Ронкальи, Матео Мусаккьо, Энцо Переса, Анхеля Корреа, Эсекьеля Лавесси и Гонсало Игуаина.

Интересные факты противостояния Уругвая и Аргентины:

Проигрышная серия Уругвая насчитывает 5 матчей

Аргентина лишь раз проиграла "Чарруас" в последних 7 играх

Предстоящий матч станет официальным дебютом в сборной на посту главного тренера для Хорхе Сампаоли

Последняя встреча соперников состоялась практически год назад 2 сентября 2016 года в Буэнос-Айресе и завершилась победой хозяев (1:0)

Ориентировочные составы на игру:

Уругвай: Муслера – Сильва, Хименес, Годин, Касерес, Риос, Весино, Санчес, Родригес, Стуани, Кавани.

Аргентина: Ромеро – Фасио, Отаменди, Меркадо, Маскерано, Билья, Банега, Ди Мария, Месси, Дибала, Икарди.

Прогноз на матч Уругвай – Аргентина:

Несмотря на отсутствие Луиса Суареса, Уругвай однозначно даст бой звездному сопернику. В родных стенах "Чарруас" традиционно выглядят боевой единицей. За последние 40 лет аргентинцы только один раз побеждали в Монтевидео. Впрочем, на данный момент именно "альбиселесте" можно назвать фаворитом встречи. Пусть и небольшим.

Букмекеры предлагают на победу Аргентины коэффициент 2.20 против 3.20 в пользу успеха уругвайцев. На ничейный исход коэффициент равен 3.40 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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