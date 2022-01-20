Поражение Украины, успех Португалии: результаты первого дня Евро-2022 по футзалу

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В Нидерландах стартовал чемпионат Европы по мини-футболу (футзал). В 1-м туре группового этапа в группе А Португалия обыграла Сербия, Нидерланды победили Украину.

Сербия - Португалия - 2:4 (2:2)

Голы: Пршич, 2 - 1:0, Пршич, 7 - 2:0, Паулета, 11 - 2:1, Варела, 19 - 2:2, Жезуш, 25 - 2:3, Паку, 26 - 2:4

Нидерланды – Украина - 3:2 (0:1)

Голы: Зварыч, 1 - 0:1, Саадуни, 22 - 1:1, Аттаиби, 24 - 2:1, Бузамбу, 30 - 3:1, Шотурма, 38 - 3:2

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