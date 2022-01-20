Поражение Украины, успех Португалии: результаты первого дня Евро-2022 по футзалу
Фото: инстаграм uefafutsal/Автор неизвестен
В Нидерландах стартовал чемпионат Европы по мини-футболу (футзал). В 1-м туре группового этапа в группе А Португалия обыграла Сербия, Нидерланды победили Украину.
Сербия - Португалия - 2:4 (2:2)
Голы: Пршич, 2 - 1:0, Пршич, 7 - 2:0, Паулета, 11 - 2:1, Варела, 19 - 2:2, Жезуш, 25 - 2:3, Паку, 26 - 2:4
Нидерланды – Украина - 3:2 (0:1)
Голы: Зварыч, 1 - 0:1, Саадуни, 22 - 1:1, Аттаиби, 24 - 2:1, Бузамбу, 30 - 3:1, Шотурма, 38 - 3:2
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1