Поражение в финале Лиги чемпионов обошлось "Ювентусу" в 400 тысяч евро

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Поражение в финале Лиги чемпионов обошлось "Ювентусу" в 400 тысяч евро

Туринский "Ювентус" заплатил 400 тысяч евро штрафа за отмену вечеринки, посвящённой победе в Лиге чемпионов, сообщает Football Italia.

Напомним, что "бьянконери" в финале самого престижного еврокубкового турнира проиграли мадридскому "Реалу" со счётом 1:4.

Кроме того, любые торжественные мероприятия приняли решение отменить из-за трагических событий в Турине после финала Лиги чемпионов.

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