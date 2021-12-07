Поражения "Арсенала" и "Челси", победы "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" и первая победа Рангника в "Манчестер Юнайтед": все результаты 15-го тура АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 15-го тура АПЛ. Стоит отметить первую победу Ральфа Рангника на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед", поражения "Челси" и "Арсенала" и очередные победы "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

Суббота, 4 декабря

"Вест Хэм" - "Челси" - 3:2

"Саутгемптон" - "Брайтон" - 1:1

"Ньюкасл" - "Бернли" - 1:0

"Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" - 0:1

"Уотфорд" - "Манчестер Сити" - 1:3

Воскресенье, 5 декабря

"Тоттенхэм" - "Норвич" - 3:0

"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" - 1:0

"Лидс" - "Брентфорд" - 2:2

"Астон Вилла" - "Лестер" - 2:1

Понедельник, 6 декабря

"Эвертон" - "Арсенал" - 2:1

Положение команд: "Манчестер Сити" - 35; "Ливерпуль" - 34; "Челси" - 33; "Вест Хэм" - 27; "Тоттенхэм" - 25; "Манчестер Юнайтед" - 24; "Арсенал" - 23; "Вулверхэмптон" - 21; "Брайтон" - 20; "Астон Вилла", "Лестер" - 19; "Эвертон" - 18; "Брентфорд" - 17; "Кристал Пэлас", "Лидс", "Саутгемптон" - 16; "Уотфорд" - 13; "Бернли", "Ньюкасл", "Норвич" - 10.

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