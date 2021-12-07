Поражения "Арсенала" и "Челси", победы "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" и первая победа Рангника в "Манчестер Юнайтед": все результаты 15-го тура АПЛ

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Поражения "Арсенала" и "Челси", победы "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" и первая победа Рангника в "Манчестер Юнайтед": все результаты 15-го тура АПЛФото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 15-го тура АПЛ. Стоит отметить первую победу Ральфа Рангника на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед", поражения "Челси" и "Арсенала" и очередные победы "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

Суббота, 4 декабря

"Вест Хэм" - "Челси" - 3:2
"Саутгемптон" - "Брайтон" - 1:1
"Ньюкасл" - "Бернли" - 1:0
"Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" - 0:1
"Уотфорд" - "Манчестер Сити" - 1:3

Воскресенье, 5 декабря

"Тоттенхэм" - "Норвич" - 3:0
"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" - 1:0
"Лидс" - "Брентфорд" - 2:2
"Астон Вилла" - "Лестер" - 2:1

Понедельник, 6 декабря

"Эвертон" - "Арсенал" - 2:1

Положение команд: "Манчестер Сити" - 35; "Ливерпуль" - 34; "Челси" - 33; "Вест Хэм" - 27; "Тоттенхэм" - 25; "Манчестер Юнайтед" - 24; "Арсенал" - 23; "Вулверхэмптон" - 21; "Брайтон" - 20; "Астон Вилла", "Лестер" - 19; "Эвертон" - 18; "Брентфорд" - 17; "Кристал Пэлас", "Лидс", "Саутгемптон" - 16; "Уотфорд" - 13; "Бернли", "Ньюкасл", "Норвич" - 10.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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