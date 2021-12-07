Поражения "Арсенала" и "Челси", победы "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" и первая победа Рангника в "Манчестер Юнайтед": все результаты 15-го тура АПЛ
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 15-го тура АПЛ. Стоит отметить первую победу Ральфа Рангника на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед", поражения "Челси" и "Арсенала" и очередные победы "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".
Суббота, 4 декабря
"Вест Хэм" - "Челси" - 3:2
"Саутгемптон" - "Брайтон" - 1:1
"Ньюкасл" - "Бернли" - 1:0
"Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" - 0:1
"Уотфорд" - "Манчестер Сити" - 1:3
Воскресенье, 5 декабря
"Тоттенхэм" - "Норвич" - 3:0
"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" - 1:0
"Лидс" - "Брентфорд" - 2:2
"Астон Вилла" - "Лестер" - 2:1
Понедельник, 6 декабря
"Эвертон" - "Арсенал" - 2:1
Положение команд: "Манчестер Сити" - 35; "Ливерпуль" - 34; "Челси" - 33; "Вест Хэм" - 27; "Тоттенхэм" - 25; "Манчестер Юнайтед" - 24; "Арсенал" - 23; "Вулверхэмптон" - 21; "Брайтон" - 20; "Астон Вилла", "Лестер" - 19; "Эвертон" - 18; "Брентфорд" - 17; "Кристал Пэлас", "Лидс", "Саутгемптон" - 16; "Уотфорд" - 13; "Бернли", "Ньюкасл", "Норвич" - 10.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18